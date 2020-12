Grande Fratello Vip, arriva Carlotta. Sofia dura: “Questione di conoscenze”

Tra i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip c’è anche Carlotta Dell’Isola, tra le protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island. Un nome che ha fatto storcere il naso a più di qualcuno visto che la ragazza non può considerarsi propriamente una Vip. Tra i tanti ha espresso perplessità pure Sofia Calesso, altra partecipante del programma estivo prodotto da Maria De Filippi.

Sofia e Carlotta hanno partecipato alla trasmissione nel 2020 ma in due edizioni diverse: la prima ha fatto parte del cast dell’edizione estiva con Filippo Bisciglia (quella dove c’erano pure Antonella Elia e Manila Nazzaro) mentre la seconda è stata star nella versione condotta da Alessia Marcuzzi.

La Calesso ha precisato di non conoscere Carlotta e di non avere nulla contro la ragazza ma non ha potuto fare a meno di notare alcune differenze tra i partecipanti di Temptation Island. A detta di Sofia a Carlotta sarebbero state date maggiori opportunità, tra cui la partecipazione al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

In un’intervista rilasciata a Deianira Mazarano per Più Donna Sofia Calesso ha dichiarato:

“Carlotta conosceva Alessia Marcuzzi ancor prima del reality tramite l’ex Facchinetti. Addirittura Carlotta dovrebbe far parte proprio della sua agenzia. Sono contenta per lei se avrà successo. Anzi nei suoi confronti non ho assolutamente nulla ma mi dà fastidio che ad alcuni vengano date più opportunità per una questione di conoscenze”

Secondo la testimonianza di Sofia a lei e ad altri concorrenti della sua edizione di Temptation Island non sarebbe stata data la possibilità di fare un provino per il Grande Fratello Vip. Così come pare sia stato vietato di presenziare in altri programmi a differenza di Carlotta e del fidanzato Nello che sono stati ospiti di Uomini e Donne e Maurizio Costanzo Show.

In alcune stories di Instagram Sofia Calesso ha spiegato l’intera faccenda:

“Come mai noi gruppo edizione Antonella Elia non siamo stati invitati da nessuna parte? Non abbiamo fatto neanche un confronto a Uomini e Donne come successo nelle edizioni precedenti. Addirittura una volta finita l’esperienza a Temptation Island non ci davano neanche il permesso di sponsorizzare. Come mai dopo una settimana dalla fine della sua edizione Carlotta ha partecipato al Maurizio Costanzo Show? Se ha avuto una deroga perché a noi non ci è stata concessa? Come è possibile questa partecipazione al Grande Fratello Vip? Vuol dire che il meccanismo televisivo gira ancora intorno alle conoscenze”

Al momento Carlotta Dell’Isola non ha ancora replicato alle insinuazioni di Sofia Calesso. L’ex star di Temptation Island entrerà al Grande Fratello Vip entro il prossimo 14 dicembre. Insieme a Carlotta faranno il loro ingresso anche: la conduttrice Samantha De Grenet, l’attore Mario Ermito, l’opinionista tv Filippo Nardi, l’ex calciatore Andrea Zenga e la sorella di Elettra Lamborghini Ginevra.

La relazione tra Carlotta e Nello

Dopo l’avventura a Temptation Island continua a gonfie vele la storia d’amore tra Carlotta e Nello. Tra i progetti della coppia c’è il matrimonio. Procede alla grande pure tra Sofia e Alessandro, che hanno lasciato l’isola delle tentazioni pochi giorni dopo il loro arrivo.