Temptation Island, Carlotta sul ritorno in tv. Poi svela: “Sento due tentatori”

Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino a Temptation Island hanno attirato l’attenzione del pubblico di Canale 5. La loro storia d’amore ha appassionato i telespettatori, che continuano a seguirli attraverso i social. A conquistare davvero tutti è stata proprio la 27enne, con la sua simpatia e la sua schiettezza. In una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine si svela, parlando del successo ricevuto grazie al reality delle tentazioni. Non si aspettava che avrebbe letto molti commenti positivi dopo la fine del suo percorso nel programma condotto da Alessia Marcuzzi. Non avrebbe mai pensato che sarebbe piaciuta così tanto al pubblico. La sua vita, nonostante ciò, non è cambiata per nulla. Fa le stesse cose di sempre, ma avendo più follower ovviamente c’è più interazione sul suo profilo social. Per quanto riguarda gli altri ex partecipanti del programma confessa che sia lei che Nello sono rimasti in ottimi rapporti con Serena e Davide. All’interno del villaggio delle fidanzate ha legato molto con Anna e Speranza, ma con la Spena sente di avere più cose in comune.

Detto ciò, ammette che sta continuando a sentire anche due tentatori, Alberto e Mario. Nessuno dei due ha messo in crisi il suo rapporto con Nello. Infatti, era Antonio Smorto il single che aveva infastidito non poco Sorrentino. Il pubblico ora sogna di rivedere Carlotta di nuovo in tv. Sono tanti coloro che hanno chiesto di poter assistere al ritorno sul piccolo schermo della Dell’Isola. Questo sarà possibile? Sicuramente da parte sua c’è l’intenzione di prendere parte a qualche programma. Lei stessa ammette che le piacerebbe ritagliarsi “uno spazio nel mondo della tv”. Ma in quale trasmissione approderebbe: “Ovunque possa commentare e dire la mia: sono una logorroica quindi sotto a chi tocca”.

Non resta che attendere per scoprire se ci sarà uno spazio per Carlotta nel mondo dello spettacolo dopo la sua esperienza nel reality delle tentazioni. Intanto, impegna il suo tempo nel suo negozio di famiglia e nello studio, in quanto le mancano cinque esami per conseguire la specialistica in Scienze Pedagogiche. La sua relazione con Nello sta procedendo a gonfie vele. Fortunatamente sono riusciti a ritrovare il loro equilibrio ma, a causa della pandemia del Coronavirus, non è arrivata la proposta di matrimonio che attende da tempo.