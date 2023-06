Temptation Island, “si scatena l’inferno” su un volto di UeD: perché

Temptation Island 10 è appena iniziato e già ci sono le prime polemiche. Questa volta non si parla delle sette coppie presenti nel reality show delle tentazioni, bensì di una dama del Trono Over di Uomini e Donne. Ebbene si tratta di Roberta Di Padua, che si è lasciata andare a un commento che sta facendo discutere. Per questo motivo, la dama ha deciso di fare chiarezza e di rispondere a tutti gli attacchi che le vengono rivolti in queste ore.

Andando con ordine, nel corso della diretta della prima puntata del reality condotto da Filippi Bisciglia, Roberta ha come tanti altri commentato quanto è accaduto. La Di Padua si è detta una grande sostenitrice del programma dell’estate di Canale 5, per poi palesare il suo apprezzamento nei confronti di uno dei fidanzati. Scendendo nel dettaglio, la dama di Cassino ha espresso un commento positivo su Manuel Maura, il fidanzato di Francesca Sorrentino.

“E Manuel da dove è uscito? Tanta roba…”, questo ciò che ha scritto Roberta Di Padua sul ragazzo di Temptation Island. Non l’avesse mai fatto: da quel momento molti telespettatori hanno criticato questo suo commento. La dama di Uomini e Donne non si è mai nascosta quando si trattava di dover palesare i suoi apprezzamenti nei confronti di qualcuno nello studio di Canale 5, anche esprimendo il suo interesse verso i ragazzi più giovani.

E spesso non trattiene i suoi commenti anche sui social network. C’è da dire che, fondamentalmente, non ha affermato nulla di così tragico. Eppure molti telespettatori hanno sfruttato questo commento per attaccarla. Il motivo? Molti credono che la dama si lasci sempre andare ad apprezzamenti nei confronti di ragazzi impegnati sentimentalmente con altre persone. Questi telespettatori fanno riferimento a quanto accaduto con David Donadei e Chiara Rabbi.

Nello studio e fuori ha ricevuto spesso questa accusa, che l’ha portata a scontrarsi anche con Ida Platano. Quest’ultima l’ha sempre accusata di essersi intromessa nelle sue storie, precisamente in quella con Riccardo Guarnieri e poi in quella con Alessandro Vicinanza. Di fronte alle polemiche che si sono create sul suo conto, oggi Roberta si è lasciata andare a un lungo sfogo:

“Buongiorno come state? Io sempre uguale, è inutile che me lo chiedete. Volevo solo puntualizzare una cosa rispetto a delle notizie che ho visto ieri che sono uscite. Due giorni fa stavo con delle amiche e stavo guardando Temptation Island. Questo per me è un periodo di alti e bassi, molti bassi, a tratti bassissimi e quindi così mi sono lasciata andare ad un commento verso una persona. Da lì si è scatenato l’infermo, come al solito”

Queste le parole della Di Padua in merito al suo commento su Manuel di Temptation Island 2023. Non è finito qui lo sfogo della dama di Cassino su Instagram. Infatti, è andata avanti dando spiegazioni sul suo gesto:

“Volevo dire che era solo un complimento. Forse quello è stato l’unico momento così con un po’ di sorriso in queste circostante, in questo momento in cui non sono proprio al top. Quindi è inutile fare tante polemiche, ho detto solamente quello che pensavo. Quello che, secondo me pensano anche tantissime donne ma che non hanno il coraggio di dire”

Come lei stessa ha fatto presente, questo non è un periodo sereno per Roberta. Il suo percorso nella stagione di UeD che si è appena conclusa non le ha portato la svolta che desidera. A settembre inizierà la nuova edizione del dating show di Maria De Filippi e il pubblico di Canale 5 potrebbe ritrovare la Di Padua seduta nel parterre delle dame.