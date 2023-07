Temptation Island: “Se parlo piangi”, tentatrice fuori scatena il caos!

By

Fuori scattano le prime frecciate velenose sui social network. Protagonista dell’avvertimento è la coppia composta da Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, che ieri ha definitivamente lasciato Temptation Island 2023. I due hanno deciso di concludere il percorso nel reality condotto da Filippo Bisciglia insieme e questo ha generato non poche critiche. Nelle scorse ore a parlare ci ha pensato la tentatrice Roberta De Grazia, che ha ‘minacciato’ la coppia.

Dopo il secondo falò di confronto, che ha fatto storcere il naso al pubblico di Canale 5, la single ha deciso di metterci la faccia su TikTok. Pare che i telespettatori, così come anche Gabriela, non abbiano di fronte agli occhi proprio tutta la verità. Già ci sono vari sospetti che aleggiano intorno a questa coppia, ora la tentatrice fa nascere altri dubbi. Cos’è accaduto dentro il villaggio tra Giuseppe e la tentatrice Roberta?

Ma, soprattutto, fuori dal reality tra loro ci sono stati dei contatti? Sembra che la single sia in grado di raccontare qualcosa che potrebbe sconvolgere totalmente Gabriela, che ieri ha perdonato Giuseppe di fronte a tutta Italia. Attraverso un video condiviso su TikTok, la tentatrice di Temptation Island 2023 ha scritto:

“Fai la brava amo perché inizio a stancarmi e parlo io, ti faccio venire le crisi nervose, ti mando un paio di screen e piangi per giorni”

Roberta non ha citato direttamente Gabriela e Giuseppe, ma il pubblico è certo che l’avvertimento sia indirizzato proprio a questa coppia. Pare che nei giorni scorsi la tentatrice abbia fatto intendere, sempre via social, che tra lei e Ferrara è scattato un bacio nel villaggio dei fidanzati. L’avvertimento delle scorse fa, invece, pensare che Roberta e Giuseppe si siano risentiti dopo il reality. Ma tutto questo va preso, ovviamente, con le pinze.

Temptation Island 10: Gabriela e Giuseppe dopo il falò di confronto

Il secondo falò di confronto ha segnato il lieto fine per Gabriela e Giuseppe, che non hanno trovato il sostegno del pubblico di Canale 5. Questa coppia ha deciso di lasciare gli aspetti negativi della loro relazione alle spalle e di ricominciare da capo. In queste ore su Witty è stato condiviso il video che ritrae i due protagonisti di questa decima edizione felici e spensierati.

Gabriela ha ribadito di essere rimasta sorpresa dalle parole che Giuseppe le ha riservato durante il secondo falò di confronto. Nonostante questo, la 19enne ha garantito che il suo fidanzato dovrà dimostrarle da subito di essere cambiato. Ha, inoltre, ammesso che inizialmente non sentiva la mancanza di Giuseppe, ma quando ha visto i video durante i falò stava malissimo.

“Ho avuto paura, ho iniziato a pensare non è che gli piace quell’altra persona e io devo ricominciare da zero. Sono stata malissimo e ho capito che lo amo ancora. Non è abitudine, è amore. Ci metto una pietra sopra e vado avanti”

Giuseppe è, invece, convinto che il suo cambiamento si sia visto. In realtà, i telespettatori non l’hanno proprio notato. Ferrara ha confessato di aver scoperto che effetto gli fa davvero la sua Gabriela. Ora sente di aver buttato tutto alle spalle e di aver tirato fuori tutto ciò che provava di negativo.