Temptation farsa? “Gabriela bugiarda, sta ancora con Giuseppe”

Parolacce, insulti, accuse etc etc. Il falò di Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara è finito a pesci in faccia. All’inizio del confronto, Filippo Bisciglia si è addirittura alzato raggiungendo il ragazzo e invitandolo a calmarsi e a esprimersi in modo più pacato. Una scena che, a memoria, non si ricorda nella storia di Temptation Island. Poi raffica di insulti reciproci tra i due giovani (e pensare che Pier Silvio Berlusconi voleva impremere una stretta al trash).

Nel corso del confronto è pure emerso che Ferrara ha tradito, pare non poche volte, in passato la fidanzata. “Ho subito sette anni di corna, ora basta”, ha tuonato Gabriela. Lui, a sorpresa, non ha smentito e anzi ha detto di essersi comportato così perché si sentiva “chiuso” da lei. Quindi ha rilanciato: “Ma non te lo spieghi perché te le faccio?”. Amore ad alto tasso di tossicità, se fosse tutto reale (ma su questo punto ci torneremo a breve).

Finita qui? Manco per idea. Gabriela ha ammesso di aver baciato il tentatore Fouad quando con lui si è appartato in una casetta lontana dalle telecamere. La ragazza lo ha spiegato candidamente, trovando persino il plauso di Bisciglia. “Giuseppe, capisci che lei è cresciuta? Ti ha detto che l’ha baciato, poteva dirti di no. Ma lo ha detto e ti ha anche detto perché lo ha fatto. Anche tu devi cambiare”, le parole del conduttore che solitamente non si schiera in modo così palese a favore di qualcuno.

E alla fine? Alla fine è arrivato l’addio. “Scelgo di andare via da solo, la amo ma così non ce la faccio”, ha dichiarato Giuseppe. “Anche io avrei detto via da qui da sola”, la replica di Gabriela. The end? Forse. “Il loro viaggio non è finito qui, è successo qualcosa di inaspettato che li riguarda”, ha sussurrato Bisciglia. Cosa?

Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara starebbero ancora insieme

Si mormora che i due ragazzi siano tornati assieme dopo la litigata. Non solo: c’è più di un sussurro che sostiene che la coppia abbia messo in atto una sceneggiata solo per avere visibilità.

“I due stanno benissimo insieme. E che tristezza pur di apparire. Lei (Gabriela, ndr) mi fa le unghie da un po’, su WhatsApp ha la foto profilo con lui”, ha spifferato una donna compaesana della Chieffo, assicurando che la ragazza e Ferrara non si sono lasciati. A ciò si aggiunge quanto dichiarato pochi giorni fa dall’esperto di gossip Alessandro Rosica: “Gabriela falsa e bugiarda, non sa nemmeno recitare. Uscita insieme a Giuseppe e non si sono mai lasciati, nemmeno per un istante. Stasera sono insieme”

Chissà dove sta la verità e se le testimonianza sono attendibili. Certo è che dopo ciò che si è visto, laddove i due fossero davvero tornati a fare coppia, non sarebbe peccato pensare che forse sia stata davvero architettata una sceneggiata.