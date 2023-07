Gabriela e Giuseppe di Temptation: svelato il finale. Voci spinose

Nella nuova edizione di Temptation Island di sicuro hanno attirato l’attenzione Gabriela e Giuseppe. Lei con i suoi insulti in dialetto napoletano è finita in tendenza su Twitter anche durante la seconda puntata. Ma ecco che continuano a circolare indiscrezioni su questa coppia che fanno discutere. A svelare il nuovo gossip è in queste ore Alessandro Rosica, conosciuto sui social network come l’investigatore social. L’esperto di gossip non trattiene il suo disappunto e svela un nuovo retroscena.

Secondo quanto afferma Rosica, Gabriela e Giuseppe avrebbero lasciato insieme il reality show. Stasera il pubblico ha visto Isabella e Manu avere il loro lieto fine con tanto di lacrime e nelle prossime puntate scoprirà il destino delle altre coppie. Va precisato che gli appuntamenti che vanno in onda ogni lunedì sono già stati registrati da tempo. Infatti, nelle pessate edizioni sono spesso arrivate anticipazioni sui falò di confronto finali.

Questa volta si parla, appunto, di Gabriela e Giuseppe. La coppia di Temptation Island è fin da subito finita protagonista di varie indiscrezioni spinose. Alessandro Rosica fornisce ulteriori scoop su questi due protagonisti.

“Gabriela falsa e bugiarda, non sa nemmeno recitare. Uscita insieme a Giuseppe e non si sono mai lasciati, nemmeno per un istante. Stasera sono insieme”

Dunque, tenendo conto di questa indiscrezione, Giuseppe e Gabriela avrebbero lasciato il reality insieme, come una coppia. Chiaramente va tutto preso con le pinze, in quanto non ci sono prove concrete a cui affidarsi. Rosica assicura, però, che stasera i due sono anche insieme, mentre i telespettatori sperano in un finale completamente diverso.

Infatti, la maggior parte del pubblico di Canale 5 spera che alla fine Gabriela abbia lasciato Giuseppe. Nel corso di questa seconda puntata, la 19enne non ha trattenuto le lacrime di fronte ai video riguardanti il suo fidanzato. Quest’ultimo, vedendo la sua ragazza rapportarsi al tentatore Fouad, è scoppiato a piangere. Lei si è lasciata andare a una serie di insulti, che ormai sono diventati dei meme sui social network. Una serie di comportamenti tipici di questo reality show.

Tutta finzione? Secondo varie indiscrezioni, sì. I telespettatori continuano comunque ad appassionarsi al percorso di Gabriela, sperando che si sia davvero ‘vendicata’ per l’atteggiamento di Giuseppe. Non resta che attendere per scoprirlo!