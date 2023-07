Gabriela e Giuseppe via da Temptation: Bisciglia nel caos, perché

Malumore sul web per il finale di questa coppia e, in particolare, per la decisione presa da Gabriela e le parole di Filippo

Gabriela e Giuseppe hanno lasciato insieme Temptation Island 2023. La scorsa settimana il pubblico di Canale 5 ha assistito a un amaro epilogo, seppure tra gli applausi del pubblico. Infatti, molti telespettatori si erano congratulati con Gabriela per aver messo fine alla sua relazione con Giuseppe. Questo perché la maggior parte del pubblico, commentando sul web, si è detta convinta del fatto che i due non riescano a trovare un punto di incontro.

In particolare, è lui l’elemento della coppia che ha subito diversi attacchi da parte dei telespettatori. Dopo l’epilogo andando in onda la scorsa settimana, come già dicevano le anticipazioni, Gabriela e Giuseppe si sono ritrovati in un secondo falò di confronto. Per tutta la notte, dopo quanto accaduto, lui non è riuscito a chiudere occhio. Così ha chiesto di poter avere un altro falò di confronto, durante il quale ha deciso di dirle tutto ciò che prova.

Dopo una lunga attesa, a Temptation Island Gabriela ha raggiunto il fidanzato sul famoso tronco di fronte a Filippo Bisciglia. Giuseppe finalmente si è scusato con lei per averle raccontato bugie in questi anni.

“Non ho mai avuto il coraggio di dirti la verità. Quello che pensavi è vero, che sono andato a ballare, che ho parlato con ragazze e soprattutto del tradimento. È vero che ti ho tradita. Spero di uscire da qua senza paletti e con più fiducia. Tu sei la donna della mia vita, ti amo molto”

Questo il discorso che Giuseppe ha fatto di fronte a una Gabriela più serena e in pace. Anche quando lui le ha confessato il tradimento, la 19enne è rimasta impassibile. Questa sua reazione ha fatto un po’ pensare il pubblico, che ha sperato fino alla fine che la ragazza regalasse il colpo di scena, mettendo fine a questa relazione un po’ tormentata.

Invece Gabriela è apparsa subito pronta a dare una seconda chance alla loro love story, con la premessa che cambieranno tante cose tra loro. Giuseppe ha espresso i suoi sentimenti, strappando un enorme sorriso alla fidanzata. Nessuno tra i telespettatori, però, sembra riuscire a credere alle parole di lui, tanto che sui social network durante il loro falò di confronto sono stati condivisi solo commenti negativi.

Al contrario, Filippo Bisciglia ha ammesso di aver notato un grande cambiamento in entrambi. Infatti, il conduttore di Temptation Island è apparso felicissimo di vedere Gabriela e Giuseppe tornare ufficialmente a formare una coppia:

“Secondo me questo percorso vi ha fatto veramente bene. A me sembrate davvero cambiati. Io vi vedo più grandi”

La sua opinione, questa volta, non corrisponde al pensiero del pubblico, che non ha visto alcuna crescita in loro. Probabilmente da vicino, Filippo ha provato sensazioni diverse ed effettivamente la coppia sarebbe pronta a ricominciare da zero. “Fai il bravo eh!”, questa l’ultima raccomandazione di Bisciglia per Giuseppe. C’è chi addirittura crede che quest’ultimo sia un grande manipolatore, in quanto con delle belle parole messe lì sarebbe riuscito a far cambiare idea a Gabriela e Giuseppe.

Quando Bisciglia ha chiesto a lui di poter salutare la sua fidanzata ha ulteriormente infastidito il pubblico. Questo perché a detta di questi telespettatori il conduttore avrebbe così appoggiato l’eccessiva gelosia del ragazzo. I fan del reality show speravano di vedere, invece, il presentatore portare Gabriela a riflettere. Filippo viene comunque “perdonato” dal pubblico, che continua a credere in lui nonostante questo epilogo.