Temptation Island, Sabrina incinta o no? “L’ho fatto capire in tutti i modi”

Temptation Island, Sabrina Martinengo aspetta o no un figlio da Nicola Tedde? “Tesori belli, ma l’ho fatto capire già in tutti i modi”

Da giorni si mormora di una possibile gravidanza di Sabrina Martinengo, protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island al fianco del fidanzato Nicola Tedde. La coppia, dopo aver vissuto un momento assai burrascoso nel programma, alla fine ha deciso di proseguire insieme e oggi la relazione va a gonfie vele. La voce che Sabrina sia incinta è stata lei stessa ad aizzarla nei giorni scorsi, rispondendo a un fan. Oggi, parlando su Instagram ed esaudendo le curiosità dei suoi seguaci è tornata sull’argomento, rispondendo a sorpresa in un modo che ha lasciato in molti a bocca aperta. Ma veramente è incinta?

“Tesori belli, ma l’ho fatto capire già in tutti i modi se sono o no incinta”

“Sei incinta?”, le ha chiesto a bruciapelo un fan. “Tesori belli, ma l’ho fatto capire già in tutti i modi se lo sono o no”, ha risposto Sabrina. Dunque? Davvero aspetta un bebè da Nicola oppure sta solo ‘giocando’ un po’? In molti si chiedono perché non smentisca, altri sussurrano che il bambino c’è. Altra dichiarazione curiosa rilasciata dalla Martinengo è stata quella in cui ha spiegato che per costruire una famiglia non è detto che bisogna avere figli (ricordiamo che la donna ne ha già quattro, tre femmine e un maschio, ma nessun figlio avuto da Tedde). Fatto sta che anche in questo caso la smentita non è arrivata.

Temptation Island, Giulio Raselli spiega cosa non è andato con Sabrina

Qualche giorno fa a scatenare la voce di una sua possibile gravidanza era stato un suo commento su Instagram (“E se fossi incinta?”) rivolto a chi l’aveva punzecchiata con interventi di poco gusto. Oltreché per la questione possibile bebè in arrivo, la Martinengo nelle scorse ore è tornata protagonista della cronaca rosa legata a Temptation Island e Uomini e Donne per le dichiarazioni rilasciate su di lei dal nuovo tronista Giulio Raselli. I due si sono avvicinati nel reality delle tentazioni e in molti pensavano che la conoscenza potesse procedere anche fuori. Invece Sabrina è tornata con Nicola mentre Giulio ha detto che non è scattato il feeling “fisico”.