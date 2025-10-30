Temptation Island, “Rosario Guglielmi è gay”: lui si svela e replica

Rosario Guglielmi replica a un’allusione che alcuni telespettatori hanno fatto durante la sua partecipazione a Temptation Island 2025, la scorsa estate. Saranno state la troppa educazione (a cui ormai si è poco abituati) e la dolcezza a portare, inaspettatamente, a fare queste ipotesi. Chiaramente non ci sarebbe nulla di male, se non fosse per il fatto che ha partecipato a un reality show in coppia con l’ex fidanzata Lucia Ilardo.

Alcuni telespettatori hanno accusato entrambi di aver inventato di avere una relazione amorosa per andare in TV e ottenere visibilità. Da qui è poi nata l’assurda voce che vede Rosario interessato ad altri uomini. I gossip non si sono mai placati, anche quando Guglielmi è stato scelto come nuovo tronista di Uomini e Donne. È noto a tutti che alla fine il ragazzo non è riuscito neppure a iniziare il suo percorso sul Trono.

A troncarlo è stata Lucia, la quale in studio ha generato il caos sbugiardandolo e smascherandolo. Infatti, la Ilardo ha raccontato apertamente di essersi vista con Rosario, con il quale ha anche condiviso il letto, dopo che aveva accettato il Trono. Pertanto, Maria De Filippi ha preferito portarlo a lasciare il programma ancora prima di iniziare il suo percorso da tronista. Con amarezza, Guglielmi è andato via.

Successivamente, Lucia non si è fermata. Anzi, sta tentando ancora oggi, come ha rivelato a Verissimo, di riconquistarlo, presentandosi spesso sotto casa sua, ma senza risultati. Nel frattempo, oggi Rosario si è dedicato alle domande su Instagram, rispondendo ad alcune domande. Attira l’attenzione una in particolare: “Quando mi dicevano che eri gay – viene usato un termine offensivo – non ci credevo, poi vedendo le tue Storie…”.

A questo punto, arriva la replica di Guglielmi, che decide di toccare questo tasto con ironia: “Dì la verità, perché ho fatto la spesa e gli etero non vanno a fare la spesa. Eh?”. Così, Rosario di Temptation Island scherza su queste voci che lo vedono protagonista. Sebbene usi ironia, sembra voler smentire il tutto, svelando finalmente il mistero. Nel frattempo, Verissimo annuncia che ospiterà, sabato 1° novembre 2025, proprio Guglielmi.

L’ex volto del reality show delle tentazioni di Canale 5 ha così modo di replicare alle dichiarazioni fatte dalla sua ex fidanzata Lucia nel salotto di Silvia Toffanin. Non resta che attendere per scoprire cosa racconterà.