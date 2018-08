Temptation Island, Rita: tatuaggio sul programma e dedica a Gianpaolo

Nella valigia portai costumi, bei vestiti, portai occhiali da sole, numerosi elastici per capelli e tra le tante scarpe portai anche tutta la mia voglia di mettermi in gioco nonostante la paura di tutto ciò che potesse essere. Da un giorno all’altro mi ritrovai lontana da casa, dalla famiglia, dall’amore incommensurabile di mio figlio, senza la cognizione del tempo a vivere un’esperienza che oggi rifarei altre 10000 volte. Chi dice che è tutto falso? Chi dice che è tutta una recita? Cavolo meriteremmo un Oscar che Meryl Streep e Jack Nicholoson scansatevi proprio!! 😅 Temptation island è un’esperienza straordinaria che mi ha permesso di vivere momenti ed emozioni uniche: ho ballato,scherzato, ho riso fino ad avere i crampi allo stomaco e ho pianto come non pensavo mai potesse accadere in un contesto televisivo. Ho conosciuto persone meravigliose, tante ragazze speciali. Grazie ad ognuna di voi per avermi insegnato qualcosa! Grazie a @teresalangella_real, @emanuelabosio11 e @ninab.18_official: sono contenta che oggi voi siate parte della mia vita! 💕💕 Grazie ai ragazzi che hanno condiviso con me la loro storia, i loro sentimenti e le loro paure. Qualcuno di voi ha acquisito maggiori consapevolezze, maggiori sicurezze, qualcuno ha imparato dai propri errori e qualcuno è uscito ferito ma più forte di prima. Un ringraziamento speciale lo voglio a fare a @gianpaoloquarta9: tu sei un grande uomo! Forse un eterno peter pan ma con un cuore enorme. Sai amare ed emozionare come pochi. Ricordo tutte quelle volte che avevi gli occhi pieni di lacrime ma che trattenevi con tutta la forza possibile. Ricordo le risate, gli abbracci e porterò tutto sempre con me. Ti stimo per l’uomo che sei e ti auguro tutto l’amore che meriti amico mio! Adesso non so con quali parole potrei ringraziare tutti coloro che mi hanno permesso di vivere tutto questo quindi semplicemente grazie. Grazie Maria 👑, @filippobisciglia, @raffaellamennoia, @claudioleotta, @salvormi, @micheleperna @petralova_kicca, @danielissima.io @federica_rizzello, @stefano_carriero_ . Un ringraziamento speciale a @chiara_bray82, Martina, @clifia e @fabio_ferrara_ che mi hanno supportato ma anche sopportato

