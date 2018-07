Temptation Island, Rita Cardinale: chi è la tentatrice di Michael De Giorgio

Temptation Island: chi è la tentatrice Rita Cardinale

Rita Cardinale è una delle tredici tentatrici di Temptation Island 2018. La bella e sensuale ragazza ha da subito intrapreso una conoscenza con Michael De Giorgio, fidanzato di Lara Rosie Zorzetto, con il quale vive ventiquattro ore su ventiquattro nel villaggio della Sardegna. Ma chi è Rita Cardinale? La tentatrice è originaria di Isernia e studia Fisioterapia. Tra le sue più grandi passioni c’è lo sport: lei stessa si definisce una fitness addicted e dice che ama prendersi cura del suo corpo praticando molta attività fisica. Inoltre, nonostante la sua giovane età, ha anche una carriera da modella.

Temptation Island, Rita Cardinale: la vita privata della tentatrice

La Cardinale è anche una mamma. La molisana, infatti, ha un figlio di nome Antonio, nato da una relazione precedente, che però non si è conclusa nel migliore dei modi. La ragazza ama il suo piccolo profondamente, non gli fa mai mancare nulla e appena conclusi i suoi impegni lavorativi si precipita da lui. Rita è molto affezionata e legata anche a un altro membro della sua famiglia. Stiamo parlando di suo fratello, che vive a Napoli. Anche nel programma di Canale 5 si è affezionata molto a uno dei fidanzati che vivono con lei quest’esperienza.

Rita Cardinale a Temptation Island: il rapporto con Michael De Giorgio

Quella a Temptation Island 2018 è per Rita la prima esperienza nel mondo dello spettacolo e rappresenta l’esordio sul piccolo schermo. Prima della partecipazione nel programma, infatti, la ragazza non aveva mai preso parte a nessuna trasmissione, pur amando stare al centro dell’attenzione. All’interno del villaggio della Sardegna, la giovane sembra trovarsi molto a suo agio con uno dei sei fidanzanti, Michael De Giorgio, compagno di Lara Rosie Zorzetto. Quest’ultima, a sua volta, sta intraprendendo la conoscenza del tentatore Giuseppe Cardinale. Nascerà qualcosa tra tentatrice e fidanzato che metterà in crisi la storia d’amore di lui? Staremo a vedere, non ci resta che aspettare le prossime puntate del programma condotto da Filippo Bisciglia.