Chi sono Lara e Michael di Temptation Island: storia e curiosità sulla coppia

Temptation Island: chi sono Lara e Michael?

Una delle sei coppie protagoniste della nuova edizione di Temptation Island, in onda su Canale 5, è composta da Lara Rosie Zorzetto e Michael De Giorgio. Lei, giovane ventiseienne originaria di Pordenone, nella vita è influncer e stilista, infatti, ha un brand di costumi da bagno. Lui è di Udine, ha 30 anni e fa il tatuatore oltre che il giocatore di football americano. I ragazzi si sono conosciuti due anni e mezzo fa e dopo soli sei mesi hanno scelto di andare a convivere. Nonostante la storia duri da tempo, i due non hanno ancora ben capito se siano fatti l’uno per l’altra. Da qui la loro decisione di partecipare al programma.

Michael e Lara si dicono innamorati ma sono in crisi

La coppia ammette di essere innamorata e molto affiatata anche se, nell’ultimo periodo, pare essere entrata in una crisi che, grazia a Temptation Island vogliono cercare di risolvere. “Voglio veramente arrivare a una risposta finale, qualunque essa sia e prendere una decisione. Amo molto Michael ma voglio capire se è la persona che fa davvero per me”. Queste le parole pronunciate dalla stessa Lara prima di partire per la bella Sardegna dove la attenderà una sola verità: prendere o lasciare.

Michael e Lara hanno dei dubbi

Michael d’accordo con la sua fidanzata aggiunge: “Ho bisogno di partecipare a Temptation Island perché sarebbe bello scoprire che lei mi manca davvero”. Dunque, il ragazzo vuole mettere alla prova i suoi sentimenti e provare a vedere se veramente la donna che ha accanto potrà continuare a stare con lui. Il programma ci insegna che tutti riescono a risolvere i loro problemi amorosi, nel bene o nel male che sia. Riusciranno i due a trovare il giusto equilibrio del quale tanto necessitano?