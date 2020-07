Temptation Island: problemi di salute per Flavio Zerella

Periodo delicato per Flavio Zerella, ex protagonista di Temptation Island. Il pr campano lo ha annunciato su Instagram condividendo uno scatto con la nuova fidanzata, Nunzia Sansone, altra web influencer nota per la sua partecipazione al reality show condotto da Filippo Bisciglia. Il 31enne ha preferito non rivelare per il momento ulteriori dettagli: vuole prima fare dei controlli approfonditi per poter poi confidarsi con i suoi follower. Nel frattempo Flavio ha pubblicamente ringraziato la sua dolce metà: da quando ha conosciuto Nunzia si sente un uomo diverso. Zerella ha partecipato al programma prodotto da Maria De Filippi nel 2016, in coppia con Roberta Mercurio, ma se la relazione ha retto alle tentazioni dello show non è poi riuscita a sopravvivere alla quotidianità. Nel 2019 la rottura tra Flavio e Roberta – avvenuta a un passo dal matrimonio – e il successivo incontro tra Zerella e Nunzia (il cui ex fidanzato, noto in tv, è Arcangelo Bianco).

Flavio Zerella racconta su Instagram i suoi problemi di salute

“Sto attraversando un periodo molto delicato, difficile, riguardo la mia salute ma non tanto per la febbre a 39 ma per altre situazioni che non sto qui a spiegarvi. Ogni giorno ringrazio Dio e non mollo”, ha dichiarato Flavio Zerella su Instagram. “La persona che mi da la forza, la tenacia e l’amore ogni giorno sdrammatizzando con un sorriso, una battuta, anche in una clinica prima di entrare per una visita importante, è in questa foto che sto postando (si riferisce a Nunzia, ndr). Lei che con i suoi consigli e con le sue premure c’è e so che ci sarà sempre. Non sono neanche un romanticone ma devo dirvi una cosa, per la prima volta mi sento realizzato in una mia storia, rispetto la persona che è al mio fianco e ho capito davvero cosa vuol dire sentirsi uomo”, ha aggiunto. Lo scatto ha subito fatto incetta di like e commenti di pronta guarigione.

Temptation Island: la storia d’amore tra Flavio e Nunzia

Flavio Zerella e Roberta Mercurio si sono lasciati lo scorso anno, dopo una lunga e travagliata relazione, fatta di molti alti e bassi ma pure di una proposta di matrimonio (che non si è mai concretizzata). Nei primi mesi del 2020 l’incontro tra Flavio e Nunzia Sansone, protagonista dell’edizione 2019. Un incontro casuale, avvenuto grazie ad amici in comune, ma che ha dato vita ad un legame importante. Nonostante siano passati pochi mesi dalla prima stretta di mano, Nunzia e Flavio fanno già progetti importanti. Entrambi sognano nozze e famiglia: il 2021 sarà forse l’anno giusto?

Temptation Island: che fine hanno fatto Roberta e Arcangelo

Che fine hanno fatto invece Roberta Mercurio (ex di Flavio Zerella) e Arcangelo Bianco (ex di Nunzia Sansone)? Anche la prima ha trovato un nuovo amore: si tratta del calciatore del Benevento Luca Caldirola. Di recente la nuova coppia ha festeggiato la promozione della squadra campana in Serie A. Arcangelo, invece, è ancora single dopo aver mollato l’ex fidanzata storica a Temptation Island.