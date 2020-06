Temptation Island, Nunzia vuole sposare Flavio: l’annuncio inaspettato

Temptation Island, Nunzia già pronta a sposare Flavio Zerella: “Vi sembrerà assurdo ma ad oggi è così”

Flavio Zerella e Nuniza Sansone di Temptation Island pare che facciano davvero sul serio. Da poco la coppia è uscita allo scoperto, rendendo pubblica la relazione. Una relazione che fa passi da gigante: nelle ultime Stories su Instagram, Nunzia ha persino detto di stare già pensando al matrimonio. Un vero e proprio colpo di fulmine quello che ha colpito i due piccioncini che non escludono i fiori d’arancio nel futuro prossimo. Anche perché le tappe della love story stanno per essere bruciate una ad una. Infatti sono già state fatte pure le presentazioni nelle rispettive famiglie. La Sansone, sempre via social e a colloquio con i fan, ha dichiarato che sia i parenti di Flavio sia i suoi sono entusiasti dell’amore appena sbocciato. Finita qui? Per niente: l’ex concorrente di Temptation ha persino esternato tutta la sua voglia di diventare mamma…

Flavio e Nunzia di Temptation: un amore che brucia le tappe

Nunzia e Zerella presto sposi? A domanda diretta la Sansone ha risposto con forte convinzione: “Vi risponderò senza filtri. Ho avuto la fortuna di incontrare una persona speciale. per voi sembrerà assurdo ma ad oggi, posso dirvi che di progetti ne abbiamo tanti anche quello di sposarci.” Insomma, non una dichiarazione messa li tanto per, bensì una vera e propria presa di posizione. Che davvero l’altare sia vicino? Si tratterebbe di una scelta lampo. Ma si sa che le vie dell’amore sono infinite e a volte anche impensabili.

Nunzia Sansone e la voglia di maternità

La Sansone, sempre nella chiacchierata a ruota libera con i propri fan, ha anche parlato del desiderio di diventare madre. La speranza è quella di avere un giorno un bel maschietto e una bella femminuccia. Chissà se Flavio è d’accordo. Ma visto il tanto feeling di coppia c’è da scommettere che anche lui sia sulla stessa lunghezza d’onda. A questo punto, innanzi a un amore così travolgente, non resta che attendere gli annunci: chissà se giungerà prima quello dei fiori d’arancio oppure quello di un bebè in arrivo. Si sta correndo troppo? A quanto pare per Nunzia no. D’altra parte quando la passione arriva travolge e porta a una sana follia.