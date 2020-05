Nunzia e Flavio di Temptation: “Non ci siamo nascosti”, replica alle critiche

Temptation Island, Nunzia Sansone e Flavio Zerella allo scoperto: è nato l’amore tra i due ex protagonisti del reality show

Finalmente Nunzia Sansone e Flavio Zerella di Temptation Island sono usciti allo scoperto e non si nascondono più. Dopo i diversi gossip degli scorsi mesi, i due hanno fatto perdere le loro tracce per forza di cose: la quarantena ha impedito a loro, come a tutti, di uscire di casa per incontrare amici parenti e fidanzati. Ma appena è stato possibile incontrare gli ormai famosi congiunti, Nunzia e Flavio si sono visti e sono stati paparazzati insieme da Novella 2000. E c’è stata anche la foto del bacio. A questo punto non aveva più senso nascondersi ed è proprio questo che qualcuno ha chiesto alla stessa Sansone: perché nascondersi?

Nunzia e Flavio di Temptation Island fidanzati, lei spiega: “Non ci siamo nascosti”

Nunzia ha risposto alla domande su Instagram e in una di questa le è stato chiesto proprio il motivo per cui hanno deciso di nascondersi fino a poco fa. E le hanno anche chiesto di raccontare come è iniziato tutto, proprio alla vigilia della quarantena. Lei ha risposto così: “Non si tratta di nascondersi. Semplicemente abbiamo preferito viverci e conoscerci senza troppe polemiche. Insieme vi racconteremo come è iniziata. Vi dico solo che mi chiama ‘terremoto'”. Non sono mancate le critiche nel corso degli ultimi mesi. Qualcuno ha avuto da ridire perché sono due ex partecipanti dello stesso programma. Altri invece hanno consigliato a Nunzia di non fidarsi molto di Flavio, ricordando il suo percorso a Temptation Island.

Nunzia Sansone replica alle critiche: “Non meritano attenzione”

La Sansone però ha un’idea ben precisa su come reagire alle critiche. Questa è stata la sua precisazione a riguardo: “Le persone sono brave a criticare anzi bravissime, alcune critiche sono sincera mi sono servite tanto perché più che critiche erano consigli. Ma altre credetemi non le leggo, sono futili, banali e soprattutto cattive, a parer mio non meritano un secondo di attenzione”.