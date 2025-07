Temptation Island, possibili novità: si va verso terzo appuntamento

Temptation Island è ormai giunto alla sua tredicesima edizione ma continua ad appassionare i telespettatori. Anche quest’anno, difatti, il reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia sta ottenendo ottimi ascolti. I successi ottenuti dal reality sono così alti che addirittura si starebbe pensando di aumentare il numero di puntate che andranno in onda la prossima settimana. Stando a quanto si può leggere in un’indiscrezione lanciata da Davide Maggio il programma verrà trasmesso per tre serate di fila. Questa decisione sarebbe stata presa anche per motivazioni legate ai tempi televisivi.

Temptation Island verso il triplo appuntamento

Questa settimana Temptation Island ha raddoppiato i suoi appuntamenti. Il reality show condotto da Filippo Bisciglia è difatti andato in onda ieri sera su Canale 5 e questa sera tornerà con una nuova puntata. Stando ad un’indiscrezione lanciata da Davide Maggio, la prossima settimana il numero delle puntate potrebbe addirittura aumentare. Secondo quanto rivelato, difatti, il programma triplicherà gli appuntamenti andando in onda per tre sere consecutive. Il nuovo episodio dovrebbe essere trasmesso di martedì sera. Confermate anche le serate di mercoledì e giovedì come avvenuto per questa settimana.

Temptation Island potrebbe quindi essere allungato di una puntata. Davide Maggio ha fatto sapere che c’è molto materiale registrato per “Temptation Island e poi”, ovvero l’episodio in cui viene rivelato il destino delle coppie protagoniste ad un mese dalla fine del programma. Nel caso in cui venisse aggiunta una nuova puntata, le altre andrebbero a diminuire di minutaggio in modo tale da terminare per la mezzanotte. Ultimamente, difatti, c’è una tendenza generale a chiudere prima i programmi.

La nuova edizione di Temptation Island è iniziata su Canale 5 lo scorso 3 luglio e questa sera andrà in onda la quinta puntata. Dal suo inizio ha registrato immediatamente degli ottimi ascolti, confermandosi uno dei reality più amati dal pubblico italiano. Anche sul web il programma è molto commentato da parte dei telespettatori, i quali sono soliti esprimere i propri giudizi in merito alle coppie protagoniste. Il triplo appuntamento, quindi, potrebbe essere dovuto anche al grande successo ottenuto dallo show e non solo legato ai tempi televisivi.