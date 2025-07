Temptation Island, Sonia e Simone: rumor e indizi sull’esito del falò

Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la quarta puntata di Temptation Island. Tra i protagonisti ci sono stati anche Sonia e Simone. La ragazza, dopo aver saputo di un avvicinamento da parte di lui ad una delle single, ha richiesto il falò di confronto anticipato. L’esito di quest’ultimo verrà svelato questa sera, tuttavia sul web è spuntata una segnalazione in merito alla coppia. Stando ad alcuni indizi sui social, difatti, è possibile intuire come possa essere andata tra i due.

Il viaggio nei sentimenti delle coppie protagoniste di quest’ultima edizione di Temptation Island sta entrando sempre più nel vivo. Ieri la puntata andata in onda su Canale 5 si è conclusa con la richiesta da parte di Sonia di un falò di confronto anticipato con Simone. La ragazza, difatti, ha visto il suo fidanzato avvicinarsi ad una delle single. L’esito del confronto tra i due verrà svelato nella puntata di questa sera, tuttavia sul web è spuntata un’indiscrezione circa come sia andata. Stando ad una segnalazione arrivata all’esperta di gossip Deianira Marzano da parte di un utente, difatti, la storia tra Sonia e Simone potrebbe essere giunta al capolinea.

Secondo quanto scritto nella segnalazione il ragazzo avrebbe impostato come stato sentimentale su Facebook quello di single. Sonia, invece, avrebbe lasciato come immagine di copertina sullo stesso social una sua foto in compagnia di Simone. Quest’ultimo dettaglio, quindi, potrebbe far pensare il contrario. Al momento, in ogni caso, si tratta di semplici indiscrezioni. Non resta che attendere la puntata di Temptation Island di questa sera per scoprire se la coppia lascerà il programma da fidanzati o da separati.

Di seguito la segnalazione pubblicata oggi nelle storie di Instagram da Deianira Marzano:

Intanto nella puntata di Temptation Island andata in onda ieri sera su Canale 5 un’altra coppia ha tenuto il falò di confronto anticipato. Stiamo parlando nello specifico di quella composta da Denise e Marco. A richiedere il falò è stato il ragazzo dopo aver sentito alcune parole da parte della fidanzata sul suo conto. Alla fine Marco ha deciso di abbandonare il programma da solo, dichiarandosi deluso dalle frasi di Denise.