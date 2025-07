Temptation Island, è passione: “Simone non tiene a bada l’ormone”

Arriva un nuovo scoop su Temptation Island, che riguarda una delle coppie. Sembra proprio che uno dei fidanzati non sia riuscito a trattenersi e si è lasciato andare alla passione. Si tratta di Simone, il quale pare che tradisce Sonia B. Ebbene pare che il ragazzo abbia scelto di tradire la sua storica fidanzata, ma non con la tentatrice che tutti pensano. Non si tratta di Eva Giusti, alla quale si è avvicinato inizialmente.

Mentre l’attenzione è puntata soprattutto su Alessio e Sonia M., Dagospia sgancia la bomba che sarà al centro delle dinamiche delle nuove puntate, in onda con un doppio appuntamento settimanale, il 23 e il 24 luglio 2025. “Turbolenze fortissime”, si legge in questo nuovo scoop che riguarda “il tanto anelato tradimento”. Pare che il terrapiattista non riuscirà a trattenersi e a portare rispetto alla sua fidanzata: “A non tenere a bada ormoni e lingua sarà il terrapiattista Simone”.

Il personal trainer si ritroverà ad avvicinarsi a una tentatrice nelle prossime puntate. Per Sonia B. arriverà così la conferma dello stato critico della loro relazione amorosa. Infatti, già nelle puntate precedenti, il pubblico ha scoperto che Simone fuori aveva già ceduto a delle tentazioni, tradendo la fidanzata. A fare queste rivelazioni è stato lo stesso 28enne, lasciando Sonia fortemente provata. Nonostante la confessione, la ragazza ha deciso di andare avanti con il suo percorso nel reality show delle tentazioni.

Il suo scopo è proprio quello di capire fino a che punto sarebbe pronto ad arrivare il suo fidanzato. Ed ecco che nei nuovi appuntamenti i telespettatori vedranno Simone spingersi davvero oltre, cedendo alla tentazione. Sonia si ritroverà, per la prima volta, ad assistere a un tradimento.

La giovane scoppierà a piangere, ma ancora non si sa se richiederà il falò di confronto finale dopo quanto visto. “Mi vergogno di averlo avuto accanto come uomo”, dichiarerà Sonia B., profondamente delusa dall’evoluzione di questo percorso televisivo. Affermando di avere avuto in passato delle fantasie e di averle fatte diventare realtà, a volte, Simone aveva già dimostrato di non essere una persona fedele nella sua relazione.

Pertanto, il suo gesto non risulta per nulla inaspettato agli occhi del pubblico. E non sarebbe sconvolgente vedere Sonia chiedere immediatamente un falò di confronto. Non si sa, però, se la ragazza deciderà invece di andare avanti per avere ulteriori conferme, sebbene possa bastare questo tradimento.