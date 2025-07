Temptation Island, Alessio e Sonia M stanno ancora insieme? Indiscrezione

Avete seguito la terza puntata di Temptation Island? Filippo Bisciglia ha conquistato ancora una volta oltre tre milioni di telespettatori, che sono rimasti incollati alla TV per tutta la serata, in particolare durante il falò di confronto tra Alessio e Sonia M. I due fanno molto parlare di sé e sembra che tra loro non sia ancora finita del tutto.

Temptation Island, Alessio e Sonia M: cosa è successo all’ultimo falò

Durante l’ultimo falò andato in onda nella puntata del 17 luglio, Sonia M. ha accettato di incontrare Alessio che le aveva chiesto insistentemente un confronto per chiarire la situazione. La coppia, infatti, è stata la prima a lasciare il reality, dopo le dure parole pronunciate dal ragazzo nei confronti della fidanzata.

Fin dall’inizio del programma, Alessio aveva dichiarato di non essere sicuro di essere innamorato, arrivando addirittura a dire di non averla mai amata. Questo messaggio è arrivato dritto al cuore della compagna che ha chiesto immediatamente un falò di confronto. In un primo momento, lui aveva rifiutato, ma in seguito è stato proprio lui a chiederlo.

Il loro incontro è stato freddo e distaccato, tanto da sembrare un’udienza in tribunale. Il trentottenne ha spiegato di essere deluso e arrabbiato con la fidanzata che non gli ha permesso di vivere appieno l’esperienza nel villaggio. Pertanto, non solo non ha riflettuto sui suoi dubbi, ma ha deciso di uscire dal programma da solo. Infine, Alessio ha affermato di voler intraprendere un percorso di crescita personale.

Cosa succederà

Da contratto i partecipanti di Temptation Island hanno il divieto di pubblicare o riferire alcun dettaglio sul programma fino al termine della messa in onda. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni sembra che tra Alessio e Sonia M non si del tutto finita. E c’è di più: i due dovrebbero tornare nel villaggio per un ulteriore falò di confronto.

Non vi sono notizie certe al riguardo; il pubblico dovrà attendere ancora un po’ per scoprire cosa sia successo, ma l’attesa ha scatenato ancora di più la curiosità dei telespettatori.

Un’altra indiscrezione sulla coppia

Senza dubbio, Alessio e Sonia M sono diventati due dei protagonisti principali di Temptation Island, e sono in molti a scommettere che uno dei due potrebbe essere chiamato a partecipare a qualche altro reality.

Intanto, sulla loro coppia è emersa un’altra indiscrezione: Sonia potrebbe essere incinta di Alessio e se ne sarebbe accorta proprio durante la permanenza nel villaggio. Ancora una volta Temptation Island si conferma capace di lasciare il segno e il successo è assicurato.