Temptation Island, falò Alessio e Sonia, chi ha lasciato chi col “cervello in tilt”

Il falò tanto atteso è andato in scena a Temptation Island. Sonia M e Alessio Loparco sono stati protagonisti di un faccia a faccia serrato, dopo aver disertato una volta a testa il confronto. Ovviamente il tutto è avvenuto davanti all”arbitro’ Filippo Bisciglia. Come è andata? Per l’avvocato male mentre l’avvocatessa ne è uscita molto meglio. Alessio ha passato l’intero confronto ad arrampicarsi sugli specchi. Chi pensava che in qualche modo si scusasse con la compagna si è dovuto ricredere. Ha tirato dritto, con discorsi a tratti pretenziosi a tratti sconclusionati. Sonia invece è stata molto lucida e con frasi azzeccate e puntuali ha mandato gambe all’aria la cascata di parole scandita dal legale.

Loparco ha passato il falò a dire una serie di cose piuttosto banali. “Io sono autentico”, “Io sono me stesso”, etc etc. Sonia lo ha lasciato sfogare, senza mai perdere la calma (chapeau!). Poi il colpo di scena. Filippo Bisciglia ha fatto la fatidica domanda all’avvocato: “Vuoi uscire con Sonia o no?” “Io decido di tornare solo. Non mi hai fatto sciogliere i dubbi. Se mi facevi finire il percorso a Temptation, mi potevo formare un pensiero”, la risposta di Alessio che ha così lasciato Sonia.

“Il tuo è un ricatto? Queste sono cose pesantissime. Prendi coscienza che io ti ho amato veramente, tu no”, ha replicato la donna. “L’orgoglio ti ha giocato un brutto scherzo”, la controreplica di Loparco. Sonia lo ha steso: “Non mi serve una persona che si mette alla prova con ragazzine di 20 anni. Poi sento che dici che forse non mi hai mai amato. Mi hai tanto ferito. Non hai tentato un minimo di recuperare, ho già avuto le mie risposte. Il tuo cervello è andato in tilt“.

Titoli di coda. “Vado a fare un percorso psicologico importante, te lo prometto”, ha sussurrato Loparco nel salutare l’ormai ex compagna che è rimasta sola al falò con Bisciglia. “Una delusione enorme, non so cosa dire. Non mi aspettavo tutta questa rabbia. Non credo abbia compreso la gravità delle cose che ha detto”, ha chiosato l’avvocata. Il conduttore si è alzato e l’ha raggiunta: “Te lo do io un abbraccio”. “Grazie mille Filippo”. Si è così capito da che parte si è schierato il padrone di casa di Temptation.