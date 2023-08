Temptation Island, porta rotta da Daniele: retroscena su produzione

Come ha reagito la produzione quando Daniele De Bosis a Temptation Island 2023 ha distrutto la porta del bagno? Il 33enne ne parla in queste ore con i suoi fan, rispondendo a delle domande con il ufficiale profilo di Instagram. Il pubblico che si è affezionato all’ormai ex fidanzato di Vittoria Egidi sono curiosi di scoprire dei retroscena riguardanti il suo percorso nel reality di Canale 5. Qui la sua relazione è giunta al capolinea, in un modo che lui mai si sarebbe aspettato.

Moltissimi telespettatori hanno rivalutato Daniele dopo quanto accaduto con Vittoria. Ma cosa è successo quando ha tirato quel violento pugno contro la porta del bagno della sua stanza da letto? Nel corso dell’ultima puntata del reality condotto da Filippo Bisciglia, De Bosis si è ritrovato di fronte a diversi filmati della Egidi. Quest’ultima si è lasciata andare con l’ex tentatore Edoardo e, infatti, ha tradito Daniele baciando lontano dalle telecamere il single.

Una mossa, la sua, che ha provocato la rottura definitiva di una storia d’amore che durava dai 4 anni. Avendo compreso, dopo diversi filmati, che sarebbe accaduto questo, Daniele a Temptation Island 11 si è sfogato tirando un pugno contro una porta. Nelle scene successive i telespettatori sono rimasti senza parole quando hanno notato la sua mano fasciata e un bel buco sulla porta. Rispondendo a una domanda di un fan, Daniele spiega come ha reagito la produzione di fronte a questo suo duro gesto:

“Dopo aver reagito in quel modo ho chiesto scusa più volte a tutta la produzione, ma mi hanno risposto che loro avrebbero fatto di peggio”

Dunque, sembra proprio che la produzione non abbia reagito male di questo suo gesto. Prima ancora di creare quel buco sulla porta del bagno, Daniele aveva già lanciato fuori dal Pinnettu una poltroncina.

Oggi c’è chi è curioso di sapere che De Bosis riuscirà ad avere di nuovo fiducia in qualcuno dopo quello che è successo con Vittoria. Su questo Daniele non ha dubbi, lo farà. Nel frattempo, è stato avvistato in compagnia dell’ex tentatrice Benedetta e i fan si chiedono cosa stia accadendo tra loro. Al riguardo, il 33enne preferisce restare sul vago.

“Allora partiamo dal presupposto che io di nascosto non ho fatto e non farò mai nulla, perché non ne ho bisogno. Sono una persona che segue sempre il cuore e non gliene importa di tutto il resto”

Ma come ha fatto a restare calmo durante il falò di confronto con Vittoria a Temptation Island? Molti si sarebbero aspettati di vederlo dare vita a una sfuriata, però così non è stato. Questo perché Daniele era veramente deluso e non riusciva a provare altro in quel momento.

Detto ciò, precisa che non cancellerà dal suo profilo Instagram le foto con Vittoria. Hanno condiviso 4 anni e 4 mesi, passando momenti belli e brutti, ma comunque profondi. “Togliere foto di una storia così importante non ha senso”, afferma.