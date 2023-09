Temptation Island, Perla e Igor: arriva l’inatteso commento di Mirko

Arriva il commento di Mirko Brunetti sulla coppia composta dalla sua ex fidanzata Perla Vatiero e Igor Zeetti. Proprio com’è successo a lui, la 25enne ha subito ritrovato l’amore con l’ex tentatore nel villaggio. Ma mentre Mirko e Greta Rossetti sono partiti spediti, con tanto di tatuaggio e dediche romantiche, Perla e Igor stanno andando avanti con più calma dopo il reality show delle tentazioni. Infatti, non hanno subito dato grandi dimostrazioni pubblicamente, preferendo conoscersi prima.

Ed ecco che la stessa Vatiero ha reso ufficiale la loro relazione qualche giorno fa, condividendo un video mentre lo bacia con passione. Non solo, ha rivelato ai fan di aver presentato Zeetti alla sorella. Dunque, piano piano anche Perla sta voltando pagina. Ma cosa pensa di questa relazione Mirko? Il pubblico che li segue vorrebbe una risposta a questa domanda e in parte lui li accontenta. Un utente su Instagram, attraverso l’opzione delle domande su Instagram, gli ha chiesto cosa pensa di questa coppia.

“Che sono usciti insieme dal programma e che sono fidanzati”, questa la risposta secca di Brunetti su Perla e Igor. Così Mirko ha fatto intendere di non avere molto da dire sulla relazione della sua ex fidanzata o almeno non pubblicamente.

Temptation Island, Mirko e Greta sono in crisi?

Qualche giorno fa, rispondendo alle domande dei fan, la Vatiero ha fatto presente che Brunetti “sta facendo cose che prima non aveva mai fatto”. Tale considerazione è arrivata nel momento in cui circolavano voci sulla vicinanza che c’è tra Greta Rossetti e il suo ex Eugenio Colombo. Al riguardo, lo stesso Mirko ha preso una posizione netta, dicendosi tranquillo. Infatti, in queste ore ha ribadito che non c’è alcuna crisi tra lui e Greta, anzi.

Brunetti ci ha tenuto a chiarire che chi dice il contrario “non ha nient’altro da fare”. Semplicemente vivono a 600 km di distanza e hanno ripreso entrambi a lavorare nelle loro rispettive città. “Mi manca, però come si dice, l’attesa aumenta il desiderio”, ha dichiarato il 26enne parlando con i fan. E, intanto, le polemiche non si placano.

La tensione continua a essere abbastanza alta tra Perla e Greta. La Vatiero ha condiviso un ironico video su TikTok, dove si è compreso bene il suo pensiero. In particolare, la 25enne ha esplicitamente dichiarato di non provare alcun interesse sulle voci di crisi che circolano su Mirko e Greta. E il gesto non è passato inosservato, tanto che l’ex tentatrice ha avuto modo di notarlo.

La Rossetti, sebbene fino a qualche giorno fa aveva dichiarato che poco le piacciono queste situazioni, ha prontamente risposto alla frecciata, attraverso il suo account Instagram, tra faccine che ridono e insinuazioni. Perla non si è fermata ed è arrivata anche la sua replica, con un altro ironico video. Insomma, anche se il reality show è giunto al termine, i protagonisti continuano a creare tensioni.