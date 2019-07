Temptation Island, parla l’ex Irene: ecco cosa devono fare i tentatori

Contratto tentatori Temptation Island: cosa devono fare? Parla l’ex tentatrice Irene Casartelli

I tentatori e le tentatrici di Temptation Island sono sempre i più discussi del programma. I single del villaggio passano spesso come dei “poco di buono” per il semplice fatto che si avvicinano di continuo ai fidanzati e alle fidanzate. In realtà il loro ruolo è ben diverso e Irene Casartelli, ex corteggiatrice di Uomini e Donne nonché protagonista dell’edizione 2016 del reality show condotto da Filippo Bisciglia, lo ha voluto chiarire in un’intervista concessa al settimanale Vero. Come ribadito dalla modella il ruolo di tentatore è molto più introspettivo e profondo di quello che appare all’esterno. Il compito dei single è quello di far riflettere i fidanzati e di portarli a compiere una decisione saggia e matura.

Le parole di Irene Casartelli su Temptation Island

“Il ruolo dei tentatori è quello di stuzzicare le coppie, studiarle per capire le fragilità e puntare su quelle per sottolineare le criticità del rapporto. Siamo paragonati a diavoletti tentatori ma in realtà il nostro scopo è quello di far riflettere le coppie e cercare eventualmente di far aprire gli occhi a entrambi, far emergere il desiderio o meno di salvare il rapporto. Siamo un po’ degli psicologi!”, ha spiegato Irene Casartelli, che è stata una delle tentatrici protagoniste dell’edizione 2016. La giovane ha messo a rischio il rapporto tra Luca Lantieri e Maria Rita Salino che grazie allo show prodotto da Maria De Filippi sono riusciti a superare il loro momento di crisi e a restare insieme.

Anche Teresa Langella ha difeso il ruolo dei tentatori

Negli scorsi giorni ha difeso il ruolo dei tentatori di Temptation Island pure Teresa Langella, che ha lasciato il segno nell’edizione 2018 prima di approdare sul Trono di Uomini e Donne. “Il contratto dei tentatori non prevede di corteggiare i fidanzati.I tentatori non sono manovrati, sono liberi di guardarsi attorno e parlare con chi vogliono. Certo, ogni tanto c’è un confronto con gli autori, che hanno una visione più ampia di ciò che succede”, ha chiarito la cantante neo melodica.