Temptation Island, parla Alessio Bruno: la nuova fidanzata e Valeria Bigella

Temptation Island: in che rapporti sono rimasti Alessio Bruno e Valeria Bigella

Alessio Bruno, protagonista di Temptation Island 2017, è tornato a parlare della sua ex fidanzata, Valeria Bigella. I due hanno partecipato insieme al programma di Maria De Filippi ma dopo qualche mese dalla fine delle registrazioni si sono lasciati. E nel peggiore dei modi, tanto che il romano si è detto dispiaciuto per la situazione che si è creata con la web influencer sarda. Soprattutto perché la loro è stata una storia decisamente importante: sei anni insieme, una convivenza avviata e pure lo stesso lavoro, nel negozio d’abbigliamento di lui. “Sono stato male per la fine della mia storia passata, ho sofferto. Sei anni non si possono cancellare facilmente, ma siamo andati avanti. Tra me e Valeria non c’è stato un lieto fine, i nostri rapporti si sono chiusi nel peggiore dei modi. Mi dispiace non parlare più con lei, le ho chiesto spiegazioni di questo comportamento ma non mi sono mai state date. Penso di essermi sempre comportato bene”, ha confidato Alessio a Uomini e Donne Magazine.

La nuova fidanzata di Alessio Bruno è Eleonora D’Alessandro

Archiviata la relazione con Valeria Bigella, Alessio Bruno è ora felicemente fidanzato con Eleonora D’Alessandro. Lei è una modella di 24 anni che sogna di diventare conduttrice televisiva. Al momento cura una video-rubrica per il Corriere dello Sport, ma in passato ha lavorato per Ciao Darwin. In particolare è stata protagonista di una puntata dove ha indossato i panni di Belen Rodriguez, con tanto di farfallina sull’inguine in bella vista. Alessio e Eleonora si sono conosciuti in spiaggia e il ragazzo ha cominciato a corteggiarla via Instagram. “Insieme facciamo tutto, ci divertiamo, viviamo la nostra storia di coppia con passione e intensità”, ha assicurato Alessio.

Alessio Bruno: dopo Temptation Island ha cambiato lavoro

Di nuovo innamorato, Alessio ha cambiato da qualche mese lavoro. Ha chiuso il negozio d’abbigliamento dove lavorava anche Valeria Bigella (che oggi si mantiene grazie ai guadagni di influencer) ed è tornato ad occuparsi di edilizia, insieme al padre, che ha già conosciuto la nuova fidanzata.