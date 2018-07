Valeria Bigella: un nuovo lavoro grazie a Temptation Island

Valeria Bigella di Temptation Island: il nuovo lavoro e la fine con Alessio Bruno

Ad un anno dalla partecipazione a Temptation Island, la vita di Valeria Bigella è cambiata dopo la partecipazione al reality show di Canale 5. A partire dal lavoro: l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non è più impiegata nel negozio d’abbigliamento dell’ex fidanzato Alessio Bruno. Oggi Valeria è a tutti gli effetti una web influencer, un’occupazione diventata realtà proprio grazie al programma condotto da Filippo Bisciglia e prodotto da Maria De Filippi. “Ormai lo sanno tutti che i social portano lavoro: le aziende ti scelgono per pubblicizzare i propri marchi, che siano di moda o altro. Io lavoro con Instagram e mi ritengo molto fortunata. È vero che ero già conosciuta per la mia precedente esperienza a Uomini e Donne. Ma è stato Temptation Island a farmi svoltare”, ha detto Valeria al settimanale Visto.

Valeria e Alessio di Temptation Island non stanno più insieme

Dunque, grazie a Temptation Island Valeria Bigella ha trovato un nuovo lavoro ma ha perso l’amore. Anche se all’inizio ha perdonato l’ex fidanzato Alessio Bruno, qualche mese dopo la storia è definitivamente finita. “Ci siamo lasciati per i problemi che la trasmissione aveva messo in luce”, ha spiegato la Bigella. Che tipo di problemi? Alessio e Valeria volevano cose diverse dalla vita: dopo sei anni di relazione lei sognava matrimonio e figli mentre lui non era ancora pronto. “Temptation Island mi ha cambiata. Mi ha reso più forte e più consapevole di me stessa. So perfettamente quello che voglio e non mi accontento di quello che passa. Quando è iniziato ero consapevole della crisi ma non credevo che fosse così profonda come poi si è rivelata. Uscita da lì mi sono resa conto di tutti i problemi che avevamo, che erano grandi”, ha fatto sapere Valeria.

Valeria Bigella oggi è single dopo sei anni con Alessio

Archiviata la storia d’amore con Alessio Bruno, oggi Valeria Bigella è single. La giovane non ha trovato un nuovo amore e per il momento va bene così. “Mi godrò la prima estate da single dopo anni”, ha chiarito l’ex protagonista di Temptation Island.