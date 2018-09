Temptation Island, Alessio Bruno si è fidanzato: l’amore dopo Valeria

Temptation Island, Alessio Bruno dopo Valeria Bigella: nuova fidanzata

Alessio Bruno è uno dei protagonisti dell’edizione di Temptation Island andata in onda su Canale 5 nell’estate 2017. Il giovane e simpatico romano prese parte al docu-reality condotto da Filippo Bisciglia con la sua ormai ex fidanzata Valeria Bigella. I due lasciarono insieme la trasmissione, ma poi finirono per lasciarsi dopo poco tempo. Da allora, non sono mai più tornati insieme. I motivi della rottura non sono mai venuti a galla, sia lui che la dolce sarda preferirono non rivelare a nessuno i dettagli di ciò che era accaduto. A distanza di poco più di un anno dalla loro apparizione televisiva e dalla fine della loro storia d’amore, Alessio annuncia sui social di aver ritrovato l’amore.

Alessio Bruno dopo Temptation Island e Valeria Bigella: nuova fidanzata

Alessio Bruno e Valeria Bigella non sembrano essere rimasti in buoni rapporti. Oggi, i due hanno preso due strade completamente diverse. Il bel romano ha ritrovato l’amore al fianco di una ragazza di nome Eleonora. Il giovane ha presentato la sua nuova fiamma ai follower di Instagram attraverso due dolcissime storie. Nella prima appare la donna a letto, nella seconda i due si lasciano andare ad un dolce bacio. Lei non sembra essere assolutamente un volto noto al mondo dello spettacolo. Alessio presenta il suo amore scrivendo semplicemente: “Il mio ago nel pagliaio.” Eleonora nella vita è una modella e oltre ad avere un fisico mozzafiato, ha dei lineamenti che non passano assolutamente inosservati.

Temptation Island, Alessio Brino felice e innamorato insieme ad Eleonora

E mentre Alessio è di nuovo innamorato, Valeria pare essere ancora single. In questi ultimissimi giorni è anche finita al centro dell’attenzione a causa della sua amica Sara Affi Fella. I fan di Uomini e Donne sono convinti che la Bigella sia sempre stata complice dell’ex tronista, anche se la diretta interessata ha negato e spiegato di non aver mai saputo nulla di tutto ciò che stava pianificando la ragazza.