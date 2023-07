Temptation Island, Nikita Pelizon svela un retroscena dopo anni

Dopo ben cinque anni, Nikita Pelizon rivela un retroscena legato alla sua partecipazione a Temptation Island. La vincitrice del Grande Fratello Vip 7 ne parla in una nuova intervista per Novella 2000, dove ha modo di svelarsi su più curiosità. Ad attirare l’attenzione è quanto svela sul reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia. Entrando nel dettaglio, Nikita confessa il motivo per cui ha deciso di abbandonare il anticipo il programma dell’estate di Canale 5.

La Pelizon non è un volto nuovo della televisione e, in particolare, dei reality. Nel 2018 ha preso parte a Temptation Island e due anni dopo, nel 2020, ha partecipato a Ex On The Beach Italia 2 come ex fidanzata di Matteo Diamante. Nel 2022 è poi approdata con Helena Prestes in coppia a Pechino Express e nello stesso anno è finita nella Casa di Cinecittà. Riguardo al primo reality, Nikita oggi ammette di aver deciso di svolgere il ruolo di tentatrice per vivere una nuova esperienza. Ma perché ha scelto poi di ritirarsi?

“Ho fatto Temptation Island nel 2018, motivata dal desiderio di volermi estraniare dalla mia realtà, dai miei tormenti personali, ma non ero psicologicamente preparata al punto che di lì a pochissimo mi ritirai”

Ecco il motivo per cui Nikita ha deciso di lasciare in anticipo Temptation Island. Di recente un’ex tentatrice ha svelato che un meccanismo porta le coppie a decidere chi eliminare tra i single, scegliendo coloro con cui non hanno instaurato alcun legame. Per quanto riguarda la Pelizon, pare che questa decisione sia arrivata da lei stessa.

Quell’anno pare avesse posato gli occhi su di lei Riccardo Guarnieri. Il cavaliere di Uomini e Donne aveva partecipato al reality di Canale 5 per mettere alla prova la sua vecchia relazione con Ida Platano. Durante quell’edizione, tra i tentatori vi erano anche Luca Daffrè, Michael Terlizzi e Gianmarco Onestini.

Dopo il primo reality – probabilmente si riferisce a Temptation Island – le è stato consigliato di rifare il seno “perché al pubblico piace la donna formosa”. Questo suggerimento le è arrivato anche dal suo ex fidanzato. Ma Nikita ha preferito non seguire tali consigli: “So di non avere un aspetto perfetto, seno piccolo, naso un po’ ingombrante, ma ho deciso di accettarmi così come sono, nella mia unicità”.

Nikita Pelizon: i ricordi del GF Vip e l’amore oggi

Nikita racconta di aver deciso di partecipare al Grande Fratello Vip 7 per godersi “un’esperienza divertente”. Invece, la Pelizon spiega di non aver trovato l’ambiente giocoso che stava cercando: “Ho convissuto con persone vere e con persone che invece si muovevano in base a strategie”. Nonostante questo, racconta di essere riuscita ad andare avanti grazie il suo percorso spirituale.

Infatti, spiega che dentro la Casa più spiata d’Italia non c’è proprio privacy: “L’unico escamotage per respirare un attimo, ragionare con il proprio io e stare in silenzio per ascoltare i moti della propria anima per qualche minuto è proprio la vasca”.

Dopo l’addio definitivo con Matteo Diamante, Nikita sta vivendo l’amore “in tutte le sue forme”. Al momento è concentrata su come costruirsi il suo futuro professionale con lo scopo di dare una mano al “prossimo più bisognoso” e per aiutare i suoi nipoti a realizzare i loro sogni.