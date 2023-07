Temptation Island, ex tentatrice svela segreti e quanto guadagnano

Un’ex tentatrice di Temptation Island svela diversi retroscena sui single che prendono parte al programma. Si tratta di Ilaria Gallozzi, la quale si è fatta notare nel villaggio dei fidanzati durante l’edizione del 2020, mettendo a dura prova la coppia composta da Antonio e Annamaria. Utilizzando TikTok, l’ex tentatrice ha deciso di svelare alcuni dettagli riguardanti ciò che non va in onda. In particolare, si è soffermata sul motivo per cui alcuni single a un certo punto spariscono dalla scena e quanto guadagnano davvero.

Ebbene i tentatori vengono pagati giornalmente. Secondo quanto ha rivelato Ilaria Gallozzi, i single guadagnano dai 150 ai 200 euro. L’ex tentatrice ha ammesso di aver visto alcuni video in cui dicono che questi partecipanti arrivano a guadagnare dai 1800 ai 2500 euro al mese. Invece, sembra proprio non sia così, in quanto vengono pagati giornalmente. Dagospia nei giorni scorsi ha svelato, invece, quanto guadagnano le coppie che prendono parte a Temptation Island e Filippo Bisciglia.

Temptation Island: i retroscena sui tentatori

Mentre nel corso della seconda puntata del reality delle tentazioni, andata in onda ieri, la coppia composta da Isabella e Manu ha chiuso il suo percorso, ecco che in queste ore spuntano i retroscena sui tentatori. In quanto il programma condotto da Bisciglia è registrato e, dunque, molte cose non le mandano in onda. Ad esempio, il pubblico non assiste al momento in cui i tentatori vengono eliminati.

Secondo quanto rivela Ilaria Gallozzi, ogni due o tre giorni i fidanzati e le fidanzate devono decidere se eliminare uno o più single. Tale decisione la prendono tenendo conto dei tentatori con cui più hanno interagito. Pertanto, è chiaro che fino alla fine restano i single che sono riusciti a instaurare un rapporto con fidanzati e fidanzate nei due villaggi. Ecco le paroe dell’ex tentatrice:

“Ad esempio non vedete l’eliminazione dei tentatori. Più o meno ogni due o tre giorni i fidanzati e le fidanzate sono chiamati ad eliminare uno o due tra i tentatori, quelli che magari non hanno interagito molto con loro. Rimangono fino alla fine, fino ai 21 giorni, i tentatori che hanno instaurato un rapporto con i fidanzati e le fidanzate”

Detto ciò, l’ex tentatrice ha rivelato cosa pensa delle coppie che si trovano attualmente nel programma dell’estate di Canale 5. Ilaria Gallozzi si dice “scioccata” da Gabriela, la quale si è fidanzata con Giuseppe quando aveva ancora 12 anni. A detta sua avrebbe bruciato le sue tappe. Oltre questo, ha ammesso che resterebbe delusa se Mirko decidesse alla fine di uscire dal reality con Perla.