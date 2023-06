Temptation Island, coppie e Bisciglia: quanto sono pagati, le cifre

Tempo fa, Dagospia aveva riportato delle cifre non ufficiali in merito ai compensi di conduttore e partecipanti del reality. Cosa sappiamo.

L’inizio della nuova edizione di Temptation Island è vicino. La data della prima puntata del noto reality Mediaset è fissata a lunedì 26 giugno e andrà in onda su Canale 5. Sul profilo Instagram del programma sono già state presentate le coppie che prenderanno parte alla suddetta edizione del reality. C’è però chi, già in passato, si è soffermato sui possibili guadagni di concorrenti e conduttore di Temptation Island.

Temptation Island: i compensi di concorrenti e conduttore

I reali guadagni dei partecipanti di Temptation Island non sono mai stati resi noti, quindi non c’è nulla di ufficiale nelle cifre che riguarderebbero il loro cachet. Secondo quanto aveva riportato Dagospia, le coppie del reality verrebbero pagate una cifra compresa tra i 1800 e i 2600 euro ciascuna per 21 giorni di permanenza. A ciò andrebbe aggiunto poi il soggiorno all inclusive nel resort in Sardegna, più, ovviamente, il possibile guadagno in termini di visibilità.

La partecipazione a Temptation Island, infatti, permetterebbe alle coppie in gara di guadagnare una certa visibilità, spendibile in molti modi diversi. Non solo sponsor, quindi, ma anche ospitate in televisione o serate in discoteca. Diverso, invece, il discorso per quanto riguarda il conduttore.

Filippo Bisciglia condurrà la prossima edizione di Temptation Island e sembrerebbe che il suo guadagno possa aggirarsi attorno ai 50.000 euro. Anche il conduttore, come detto per le coppie, andrebbe ad incrementare i suoi guadagni grazie alle conseguenze della visibilità del reality. Si parlerebbe, anche in questo caso, di sponsor, pubblicità e tanto altro. Negli anni, Temptation Island ha riscosso buoni risultati in termini di audience ed è lecito aspettarsi una certa visibilità per chi vi partecipa. Come detto, le cifre riportate non sono ufficiali e non hanno mai trovato conferma.

Temptation Island 2023: le coppie partecipanti

Temptation Island sta per tornare con l’undicesima edizione. Quest’anno, le coppie che vi prenderanno parte saranno quelle formate da: Francesca e Manuel, Manu e Isabella, Vittoria e Daniele, Alessia e Davide, Gabriela e Giuseppe, Ale e Federico, Mirko e Perla. Il loro amore sarà messo a dura prova dai tentatori e dalle tentatrici. Non resta che attendere la messa in onda del programma per scoprire quale coppia resisterà e chi invece vedrà svanire la propria storia d’amore.