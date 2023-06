Nikita Pelizon, Diamante spiazza: “Ho iniziato a svegliarmi”, è finita

Tra Nikita Pelizon e Matteo Diamante si sono separati definitivamente. Al Grande Fratello Vip 7 i due ex fidanzati si sono ritrovati dopo tanto tempo e fuori dalla Casa di Cinecittà sono spesso apparsi insieme sui social network. Il rapporto, però, non si è evoluto. In questi anni sono cambiati entrambi e oggi Matteo ammette di aver scoperto lati della Pelizon che non apprezza. Un lungo messaggio quello condiviso in queste ore da Diamante.

Nella Casa più spiata d’Italia e fuori Matteo ha dato tutto il suo sostegno a Nikita, dimostrando di essere molto preso da lei. Chi si aspettava che tra loro sarebbe tornato l’amore, si sbagliava. Lo stesso Diamante fa sapere oggi su Instagram che non sta più vedendo Nikita. Hanno provato a trascorrere del tempo insieme e per lui è stato come vivere un sogno. Crede che siano connessi e che solo con uno sguardo riescano a parlarsi. Ma questo non basta.

“Con il tempo ho scoperto lati suoi che non mi piacevano e ho iniziato a svegliarmi da questo sogno a e vederci più chiaro. Ammetto che ci ho messo un po’, ma ero distratto perché mi stavo dedicando tanto a lei, sono fatto così. Pensavo di costruire qualcosa con basi solide, ma non è possibile”

Matteo Diamante continua questo lungo messaggio per annunciare la fine del suo rapporto con la vincitrice del GF Vip 7 rivelando che il mondo se fermava quando stavano insieme. “Sembravamo felici, stavamo conoscendo lati di noi nuovi. Ma si cresce, si cambia”, dichiara Matteo.

Diamante fa presente che in questi ultimi due anni, dalla fine della loro relazione, le cose sono cambiate. “Le nostre mentalità di vedere certe cose sono cambiate”, ammette Matteo. A questo punto, spiega nel dettaglio quanto accaduto. Dopo 7 mesi trascorsi chiusa nella Casa di Cinecittà, pare che Nikita abbia la necessità di evadere, di viversi la sua libertà e di stare da sola.

Questo è accaduto anche allo stesso Matteo dopo l’esperienza a L’Isola dei Famosi, dove quest’anno Nikita è approdata come ospite. Ma oggi Diamante ha bisogno di una donna presente e che gli dia attenzioni. Nonostante questo finale, l’ex naufrago confessa che rifarebbe tutto e crede di non aver buttato del tempo.

Non si sa di preciso quali siano “le cose” che in questi anni sono cambiate in Nikita. Sta di fatto che a Matteo qualcosa non è andato giù, tanto da decidere di fare un passo indietro. Dalle sue parole si intuisce che, dopo l’esperienza al GF Vip 7, la Pelizon abbia iniziato una nuova fase della sua vita, in cui lui faticherebbe a stare.

Nikita Pelizon, Matteo Diamante spegne le speranze dei fan

Matteo Diamante continua questo lungo messaggio sottolineando di aver deciso di condividere tutto questo per evitare che i loro fan si illudano. “Fidatevi è impossibile”, afferma, chiedendo proprio a tutti loro di stare vicino a Nikita. Per rispetto loro, crede che non sia giusto fingere. Rimarrà comunque un rapporto speciale, anche se pensa che tra loro non possa esserci un’amicizia. Dopo di che, Matteo ci tiene a fare ulteriori precisazioni:

“Metto a tacere le malelingue. All’inizio le sono stato tanto vicino perché non volevo che le persone se ne approfittassero, perché la Nikita della Casa mi piaceva e sono stato molto protettivo. Non ho mai avuto secondi fini, anzi se li avessi avuti fidatevi non avrei fatto tutte le cose fatte fino a oggi”

L’ex concorrente de L’Isola dei Famosi conclude augurando ogni bene a Nikita: “Spero che un giorno trovi la persona che la faccia ridere tutto il giorno” e che la possa rendere felice “appoggiando ogni sua idea”.