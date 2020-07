Temptation Island news: l’opinione degli ex protagonisti, dalla Enardu a Ida

La nuova edizione di Temptation Island ha preso inizio lo scorso 2 luglio e sono tre le coppie ancora in gioco. Il Magazine di Uomini e Donne ha scelto di chiedere ad alcuni ex partecipanti del reality la loro opinione su quanto sta accadendo quest’anno nei due villaggi. Chi ha intrapreso questa esperienza non può non comprendere le difficoltà e le emozioni che stanno vivendo e che hanno vissuto le coppie di questa edizione. In particolare, a dire la loro ci pensano Sossio Aruta e Ursula Bennardo, che dopo questo percorso sono riusciti a ritrovare la loro serenità solo nello studio di Uomini e Donne. L’ex dama del Trono Over ammette che, come coppie, l’hanno colpita: Antonella e Pietro, Lorenzo e Manila, Sofia e Alessandro. Sossio ritiene, intanto, che Andrea e Anna siano due persone troppo diverse. L’Aruta è convinto che il giovane meriti tanto amore e rispetto, mentre lei non si starebbe comportando bene. A commentare questa edizione ci pensa anche Valeria Bigella, protagonista dell’edizione 2017 insieme all’ex fidanzato Alessio Bruno. La coppia preferita dell’influencer è quella composta da Manila e Lorenzo, per cui esprime parole davvero molto belle. Pensa, però, che Annamaria e Antonio non avranno il loro lieto fine ed era certa che neanche Valeria e Ciavy lo avrebbero avuto.

Temptation Island news: Sossio, Ursula, Valeria Bigella, Alessandra De Angelis e Ida Platano dicono la loro su questa edizione

Tra gli ex protagonisti a cui il Magazine ha chiesto l’opinione troviamo anche Alessandra De Angelis, che ha preso parte al reality nel 2015 insieme a Emanuele D’Avanzo, oggi suo marito. I due, attualmente, sono in attesa del loro terzo figlio! La giovane ammette che non potrebbe non seguire la trasmissione, in quanto da ex partecipante si ritrova a vivere le stesse emozioni. Quest’anno, a detta sua, le coppie sono molto interessanti e le piace il fatto che le donne, come nel caso di Valeria Liberati, si stiano prendendo le loro rivincite. Per quanto riguarda le coppie ancora in gioco, pensa che usciranno tutte insieme, fatta eccezione per Andrea e Anna. Su quest’ultima non esprime una bella opinione: “Credo che abbia usato un metodo un po’ machiavellico per attirare l’attenzione di Andrea”. Anche Ida Platano, che ha preso parte al programma con Riccardo Guarnieri nel 2018, segue questa edizione. Era certa che la coppia composta da Valeria e Ciavy sarebbe scoppiata. Le piacciono molto Antonella e Pietro, ma è convinta che ci siano delle cose che devono sistemare.

News Temptation Island 2020: le opinioni di Serena Enardu, Cecilia Zagarrigo e Camilla Mangiapelo

Ida fa il tifo per Manila e Lorenzo ed è certa che Annamaria e Antonio non avranno il loro lieto fine. A dire la sua ci pensa anche Serena Enardu, che ha visto naufragare la sua storia con Pago, lo scorso anno, proprio nel reality. Ovviamente nutre simpatia nei confronti di Antonella e Pietro, in quanto ha avuto modo di conoscere la prima al GF Vip. La Enardu tifa anche per Manila e Lorenzo. Cecilia Zagarrigo ha, invece, partecipato al programma come tentatrice nel 2019. Attualmente fidanzata con Carlo Pietropoli, ammette che nessuna delle sei coppie l’ha particolarmente colpita. Sono le singole persone ad aver attirato la sua attenzione: Antonella Elia e Andrea. Tifa, in particolar modo, per Manila e Lorenzo. Insieme a Riccardo Gismondi, Camilla Mangiapelo ha partecipato all’edizione del 2017 del programma. L’ex corteggiatrice ammette di essere rimasta colpita da Valeria Liberati e di provare una certa simpatia per la Elia, a cui sente di somigliare un po’, e per Lorenzo. Non condivide, come gli altri, l’atteggiamento di Anna.