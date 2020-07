Temptation Island: terzo figlio in arrivo per Emanuele e Alessandra

A cinque anni dalla partecipazione a Temptation Island si allarga la famiglia di Emanuele D’Avanzo e Alessandra De Angelis. La coppia ha annunciato su Instagram di essere in attesa del terzo figlio dopo Beatrice ed Enea. In realtà si parlava di una terza gravidanza già da giorni: ai follower più attenti non erano sfuggite le curve più morbide della wedding planner. Alessandra, però, ha sempre negato, cercando di aspettare i fatidici tre mesi di gestazione che, com’è noto, sono i più complicati. Superato questo scoglio iniziale è arrivato l’annuncio della De Angelis che, attraverso una story, ha fatto sapere che sta soffrendo parecchio di nausee e vomito. La giovane ha inoltre confidato che presto racconterà altri dettagli ma che per il momento preferisce godersi con discrezione questa terza inaspettata dolce attesa. La storia è stata poi condivisa da Emanuele sul suo profilo Instagram: l’imprenditore ha preferito non fornire ulteriori dettagli.

Emanuele e Alessandra, matrimonio e figli dopo Temptation Island

Dopo l’avventura nel 2015 a Temptation Island – dove sono stati sul punto di lasciarsi complice il feeling nato tra Emanuele e la tentatrice Fabiola Cimminella – D’Avanto e Alessandra De Angelis sono convolati a nozze nel 2016. Nel 2017 è arrivata la prima figlia, la piccola Beatrice, mentre il secondogenito Enea è nato nell’aprile 2019. Dunque, a pochi mesi dal secondo parto è spuntata la terza gravidanza. Ad oggi non è ancora noto se il terzogenito sarà di nuovo un maschietto o una femminuccia. Alessandra ha raccontato di aver scoperto questa nuova gravidanza qualche giorno prima del suo ventisettesimo compleanno.

Temptation Island: è incinta anche la tentatrice Fabiola Cimminella

Piccola curiosità: in questo periodo anche Fabiola Cimminella è in dolce attesa. L’ex tentatrice di Temptation Island, nonché ex ballerina di Made in Sud ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, aspetta il primo figlio dal fidanzato, il produttore cinematografico e televisivo Daniele Muscariello. La Cimminella ha già svelato il nome del nascituro: il bambino si chiamerà Nathan Marte. A quanto pare il parto è previsto entro la fine dell’estate.