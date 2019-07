Temptation Island news: “Katia come me? Vedo più la Marini”, parla ex protagonista

Katia Fanelli a Temptation Island 2019, scatta il paragone con un’ex protagonista

Katia di Temptation Island vi ricorda qualcuno delle passate edizioni? Sui social la fidanzata di Vittorio è stata paragonata a un’ex protagonista, Francesca Baroni. Proprio quest’ultima è stata intervistata da Fanpage per dire la sua sul paragone, ma ci sono anche tante altre sue dichiarazioni interessanti sull’edizione in corso di Temptation Island! Francesca ha partecipato insieme a Ruben Invernizzi all’edizione in onda nel 2017, sono trascorsi due anni ma molti si ricordano ancora di lei. Le sue frasi sono passate alla storia, ma cosa pensa delle coppie di quest’anno? Ha notato una differenza rispetto alle precedenti edizioni: quest’anno ci sono più fidanzate “cattive” rispetto al passato. Chi sarà la nuova Francesca Baroni, o la nuova Aurora Betti? Un paragone è già scattato, quello tra Francesca e Katia Fanelli di Temptation Island!

Temptation Island, Francesca Baroni parla di Katia: “Credo assomigli più a Valeria Marini che a me”

Ma Francesca ha notato delle somiglianze con la fidanzata di Vittorio? Ecco la sua risposta: “Credo assomigli più a Valeria Marini che a me, mi fa molto ridere. L’unica similitudine sta nel fatto che entrambe avevamo un compagno che non ci prendeva abbastanza. La promuovo come personaggio, non come persona”. La Baroni sente di essere diversa dalle fidanzate di quest’anno anche nell’approccio con i tentatori. In effetti a Temptation Island 2019 i contatti sono arrivati prima del solito. E infatti l’ex di Ruben ha affermato: “Il mio caso fu differente. Non mi avvicinai ad alcun tentatore, semplicemente pronunciai una serie di frasi che forse in tv non vanno dette. Peccai di ingenuità anche perché Ruben non era il ragazzo per me”. Francesca ha in parte difeso Jessica, spiegando che bisognerebbe conoscere il trascorso della coppia per capire il suo comportamento.

Francesca Baroni difende Jessica di Temptation Island: le sue parole

Questo il suo pensiero: “Vedere la loro storia in tv mi fa pensare che sia lei la “strega cattiva” della situazione ma bisognerebbe capire com’era la loro vita prima di arrivare a Temptation Island, magari c’erano delle mancanze”. Inoltre è certa che Nunzia, per il secondo falò richiesto, verrà molto criticata. Si è espressa anche sulla possibilità che i tentatori quest’anno sembrino più attratti, cosa che sui social viene commentata con vari “sono pagati per farlo”. Questa l’opinione di Francesca Baroni: “Quello è sempre avvenuto, anche nelle precedenti edizioni. Quest’anno mi sembra che i tentatori non siano proprio fisicamente attratti dalle fidanzate. Siamo realisti: nessuno di loro va a Temptation Island per trovare una compagna, non sono stupidi”. Nella stessa intervista, comunque, ha anche confessato che il suo fidanzato è sparito una settimana fa.