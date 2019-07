Francesca Baroni: “Il mio fidanzato è sparito”, la confessione

Francesca Baroni di Temptation Island parla della sua vita sentimentale: le ultime news

Francesca Baroni non è più fidanzata e la fine della sua relazione è avvolta dal mistero! L’ex protagonista di Temptation Island è di nuovo single, a quanto pare. Al reality show ha partecipato un paio di anni fa insieme a Ruben Invernizzi, con cui hanno provato ad andare avanti ma alla fine si sono lasciati definitivamente. Nei mesi scorsi Francesca è stata molto vicina al calciatore Alan Empereur, difensore del Verona. In effetti i due si sono frequentati per un po’ di tempo, lei ha confermato il tutto. Inoltre non si nascondevano, dato che lei è anche andata allo stadio a vedere una partita del fidanzato, o ex tale. Francesca Baroni è stata lasciata? In un certo senso sì, ma non c’è stata una vera rottura fra i due.

Francesca Baroni di nuovo single: “Mi ero innamorata, lui è sparito”

Molto più semplicemente, pare che il calciatore sia sparito. A Fanpage, a cui ha parlato anche del paragone fra lei e Katia, la ragazza ha rivelato: “Ho frequentato Alan Empereur del Verona per qualche mese ma la situazione non è chiarissima. Sono andata a vederlo allo stadio, mi ha dedicato un goal e mi ha mandato l’ultimo messaggio una settimana fa”. Lei ha ammesso di provare qualcosa per lui: “Mi ero un po’ innamorata solo che recentemente è sparito e ha smesso di seguirmi su Instagram”. Per fortuna Francesca è riuscita a dare una spiegazione a tutto questo, anche se è una spiegazione che non la rasserena affatto. Il calciatore pare sia tornato a casa e che abbia iniziato a frequentare un’altra ragazza.

Francesca Baroni confessa: “Il mio fidanzato? Mistero”

Francesca infatti ha confessato: “È tornato in Brasile e ho visto che ha pubblicato una foto con una ragazza che dovrebbe essere la sua fidanzata. Nel frattempo mi hanno contattato alcune ragazze che dicono di avere avuto una storia con lui. Sto cercando ancora di risolvere il mistero”. Cosa le avranno raccontato le altre ragazze da cui è stata contattata? Adesso vogliamo aggiornamenti su questo mistero!