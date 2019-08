Temptation Island news, Javier Martinez su di giri: “Non lo avrei mai pensato”

Javier Martinez, il successo dopo Temptation Island

Temptation Island è stato un vero e proprio trampolino di lancio per Javier Martinez che su Instagram ha raggiunto un numero ragguardevole di follower e riceve solo complimenti non solo per il suo aspetto fisico ma anche per il modo in cui si è comportato con Ilaria Teolis quando nel reality show di Canale 5 era indecisa sulla sua relazione Massimo Colantoni. Javier ha iniziato anche ad essere molto più social rispetto all’inizio, e questo ci permette di conoscerlo ancora meglio e di farci un’idea più precisa in vista di altri progetti televisivi.

Temptation Island news, i ringraziamenti di Javier ai fan: “Non lo avrei mai pensato”

L’ultimo post pubblicato da Javier su Instagram consiste in un caloroso ringraziamento ai fan che si sono visti dedicare queste parole: “Non avrei mai pensato – ecco il suo messaggio – di ricevere così tanto calore. Io sono solo un ragazzo come tanti. Questo sorriso è per voi”. È palese insomma che Javier sia soddisfatto del suo rapporto coi fan ed è altrettanto entusiasta di ciò che gli sta succedendo in questo periodo di grandi cambiamenti che potrebbe sfociare anche in qualcosa di più bello.

Javier nuovo tronista di Uomini e Donne? Grandi possibilità per l’ex tentatore di Temptation Island

Javier infatti potrebbe essere tra i nuovi tronisti di Uomini e Donne assieme a Giulio Raselli, su cui ormai ci sono pochissimi dubbi, e Antonio Moriconi che ha fatto un percorso perfetto come corteggiatore di Teresa Langella. Non abbiamo alcuna certezza su Javier ma siamo quasi sicuri che la redazione lo abbia preso in considerazione sia per il suo bellissimo aspetto sia per il suo comportamento e la sua storia. Ovviamente non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo.