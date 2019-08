Temptation Island news Javier, prove “social” dopo le critiche: “Ve lo prometto”

Javier Martinez dopo Temptation Island, il successo dell’ex tentatore Ilaria Teolis

Dopo Temptation Island i follower di Javier Martinez sono aumentati a dismisura e l’ex tentatore di Ilaria Teolis può dirsi soddisfatto del percorso nel programma di Canale 5 perché è venuto fuori non come il classico bel ragazzo che fa perdere la testa a chiunque ma come qualcuno che ha qualcosa da raccontare e una storia da condividere. Non per niente Ilaria si era davvero invaghita di lui, e come lei molti telespettatori che hanno avuto modo di vedere come Javier si è comportato nella trasmissione cult dell’estate di Canale 5. C’è però qualcuno che ha iniziato a muovere un po’ di critiche al pallavolista; niente di grave ma diciamo che da un ex tentatore di Temptation Island ci si aspetta qualche post in più su Instagram, storie, video, foto e chi più ne ha più ne metta.

Temptation Island news, prove social per Javier

Cose che Javier non fa spesso, bisogna dirlo, e comunque basta guardare il suo profilo, anche se proprio recentemente ha promesso ai suoi fan che cercherà di essere più presente, più social per l’esattezza: “Allora, ragazzi – queste le sue parole in una delle sue storie Instagram –, dato che la maggior parte delle persone mi dice che dovrei essere un po’ più social e quindi condividere la mia giornata con voi… scusate se non sono abituato… ma oggi vi prometto che facciamo una prova… E niente, sto andando a casa di mio fratello a dare una mano a lui per un trasloco… mi aspettano un paio di ore di viaggio, infatti mi sto portando un po’ di rinforzi [il thermos, ndr]”. Dopo hanno fatto seguito varie storie in cui Martinez parla in castigliano e chiede sempre in castigliano chi ha capito qualcosa di ciò che ha detto. Prove social a tutti gli effetti insomma che magari lo aiuteranno ad avere un rapporto più costante con i fan.

Javier nuovo tronista di Uomini e Donne, il gossip impazza

Anche perché, almeno a nostro avviso, non potrà permettersi di sparire così a lungo, visto che i follower aumenteranno ancor di più una volta che diventerà tronista di Uomini e Donne. Non ne abbiamo la certezza, anzi, visto quanto sta accadendo a Uomini e Donne in questi giorni è meglio evitare di dare tutto per scontato, ma non escludiamo affatto che il suo successo lo abbia portato dritto dritto nella cerchia dei papabili tronisti della prossima edizione. Sarà così? Staremo a vedere; nel frattempo tu, caro Javier, impegnati: da te pretendiamo parecchio.