News Temptation Island: Andrea Celentano, il fidanzato di Raffaela Giudice, e la tentatrice Teresa Langella sotto le coperte

Hanno destato molto scalpore a Temptation Island le lacrime di Andrea Celentano, il fidanzato di Raffaela Giudice, per la tentatrice Teresa Langella. Ma ad attirare la curiosità dei telespettatori è stato soprattutto l’intimità che si è creata tra i due sotto le coperte. Durante una serata in compagnia, Andrea e Teresa – sdraiati sullo stesso divano e avvolti da una bianca coperta – si sono tenuti la mano e si sono lasciati andare a languide e appassionate occhiate. Una scena che ha distrutto Raffaela e che ha stuzzicato il pubblico: è successo qualcosa di più tra il personal trainer e la cantante neo melodica? Almeno fino alla terza puntata del programma no. La stessa Teresa ha seccamente smentito le insinuazioni dei fan su Instagram, chiarendo che le persone “si sono fatte dei veri e propri film sulla vicenda”.

Le parole di Teresa Langella su Andrea Celentano

“Mi chiedo, ma l’immaginazione della gente fino a dove può arrivare? #mentimalate”, ha scritto Teresa Langella su Instagram. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne (ha provato a conquistare Leonardo Greco e Andrea Angelini) ha dunque smentito tutte le voci che girano da ore sui social network. Neppure una parola è invece arrivata da Andrea Celentano. In questi giorni il 24enne si sta godendo il sole e il mare insieme agli amici più cari. Ma dopo Temptation Island Andrea e Raffela stanno ancora insieme? A quanto pare sì e l’indizio più grande è arrivato ancora una volta da Instagram.

Andrea e Raffaela di Temptation Island non si sono lasciati

Al contrario di altre coppie di Temptation Island, Andrea Celentano e Raffaela Giudice continuano a seguirsi su Instagram. Molto probabilmente la giovane ha perdonato il fidanzato per via del suo comportamento e ha deciso di andare avanti con questa relazione nata più di sette anni fa.