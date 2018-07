Raffaela e Andrea: 3 cose da sapere sulla coppia di Temptation Island

Chi sono Raffaela e Andrea di Temptation Island 2018

Tra le sei coppie di Temptation Island 2018 ci sono anche Raffaela e Andrea. I due stanno insieme da sette anni e vengono dalla provincia di Salerno. Dopo tanti anni insieme hanno deciso di mettere alla prova il loro amore, per capire se davvero ne vale la pena. Di seguito 3 imperdibili curiosità sulla coppia protagonista del programma condotto da Filippo Bisciglia.

Curiosità su Raffaela e Andrea di Temptation Island

1. Chi è Raffaela Giudice. La protagonista di Temptation Island ha 24 anni e viene da San Valentino Torio, in provincia di Salerno. Nella vita lavora per una compagnia assicurativa. Come si nota dal suo profilo Instagram, è una ragazza molto dolce, appassionata di moda e fitness.

2. Chi è Andrea Celentano. Il giovane ha 24 anni come Raffaela e lavora come personal trainer nella palestra di famiglia. Tiene molto alla cura del suo corpo, come si evince dalle numerose foto che posta su Instagram. Anche per Andrea, Raffaela è il suo primo grande amore.

#relax#physique#life#lifestyle#fitness#model#sun#summer#follow#followme#instagood#goodmorning#instagram#instadaily#abs A post shared by Andrea Celentano (@andreacelentanoo) on Jul 6, 2018 at 5:44am PDT

3. Raffaela ha chiesto di partecipare a Temptation Island. È stata la Giudice a contattare la redazione del programma prodotto da Maria De Filippi. Qualche tempo fa la ragazza ha trovato dei messaggini poco piacevoli sul telefono del fidanzato e da allora ha un po’ perso la fiducia nei suoi confronti. Si è dunque voluta mettere alla prova, cercando di chiarire i suoi dubbi. Dubbi che ha pure Andrea che, stanco della gelosia di Raffaela, vuole capire se quello che prova nei confronti della fidanzata è solo abitudine o vero amore.