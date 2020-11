Temptation Island news, Anna e Mario: rotto il silenzio, accuse su Gennaro

La Ascione decide di parlare e di rispondere a chi la accusa di aver lasciato il suo ex fidanzato per viversi la relazione con il tentatore, dopo il reality delle tentazioni

Tra Anna Ascione e l’ex tentatore Mario Alfano cosa sta accadendo? A parlare, a distanza di tempo dalla fine di Temptation Island, è proprio lei. Attraverso il suo profilo Instagram risponde a chi la accusa di aver lasciato Gennaro Mauro proprio per vivere la sua relazione con il single, conosciuto nel reality delle tentazioni. In particolare, Anna fa sapere di aver ricevuto dai fan alcune segnalazioni su ciò che ha dichiarato nelle ultime ore Deianira Marzano. In risposta alle accuse l’influencer, la Ascione ci tiene a precisare d non aver lasciato il suo fidanzato, dopo ben sei anni di relazione, poiché le interessava un’altra persona. La 26enne spiega che i motivi che l’hanno portata a dire definitivamente addio a Gennaro sono stati vari.

Scendendo nel dettaglio ammette: “Mi sono state dette delle cose e fatte delle cose, prima e durante il programma”. Anna si riferisce a quanto accaduto durante il reality delle tentazioni condotto da Alessia Marcuzzi e dopo. La Ascione non è riuscita a sopportare le parole utilizzate da Gennaro nel villaggio dei fidanzati sul loro rapporto. Ed ecco che ha deciso di mettere definitivamente la parola fine alla loro relazione, durata sei anni. Come ha di recente dichiarato, tra loro ormai pare non ci fosse più dialogo. Oggi riconferma di non aver più risentito Gennaro dopo l’ultimo confronto avvenuto nel programma. Detto ciò, è convinta che nessuna donna dovrebbe accettare determinate cose da un uomo.

Dopo di che precisa: “Mario è soltanto la persona che ha saputo capire in pochissimi giorni Anna chi è e quanto valeva”. Infine, aggiunge che è tutto qui e che non c’è nient’altro da aggiungere. I fan le pongono anche delle domande: in tanti vogliono sapere cosa è accaduto tra lei e Mario dopo il famoso caffè. Condividendo un selfie che la ritrae insieme all’ex tentatore, scrive di chiedere a quest’ultimo come sta proseguendo. Sembra proprio che nell’Alfano, Anna abbia trovato un punto di riferimento e qualcuno su cui contare. Non si sa se sia nata una vera e propria relazione d’amore tra loro. Ma dalle parole della Ascione si intuisce che c’è qualcosa di davvero importante! Come lei stessa afferma, Mario è riuscito a capire chi lei è realmente.