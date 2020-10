Anna Ascione dopo Temptation Island ha risposto alle domande dei fan oggi. I protagonisti del reality show, giunto alla conclusione due giorni fa, hanno avuto finalmente modo di tornare sui social e riattivare i profili Instagram. Hanno iniziato a pubblicare foto e soprattutto a raccontare la loro verità, servendosi anche delle domande di chi si è appassionato alle loro storie d’amore durante Temptation Island. Anna ha dedicato qualche ora ai suoi follower oggi e attraverso le risposte ha spiegato un po’ meglio la sua posizione, sia nei confronti dell’ex fidanzato Gennaro Mauro sia verso il single Mario Alfano.

Innanzitutto Anna ha fatto sapere che dopo aver chiuso la storia con Gennaro non sta ancora molto bene oggi. Sta provando a ricominciare, cerca di stare meglio giorno per giorno ma è consapevole del fatto che adesso sarà tutto diverso. Nonostante la sofferenza, Anna è convinta della decisione presa e che sia arrivato il momento di chiudere un rapporto che non era più come lei lo desiderava. Perché ha deciso di chiudere, dicendo “no” in ben due falò di confronto? Questa la sua risposta:

“Perché purtroppo non c’era più dialogo tra di noi. A lui non interessavano i miei problemi, l’importante era che lui fosse spensierato e felice. Anzi dei miei problemi lui ne faceva un suo punto di forza per ferirmi”.

Anna e Gennaro dopo Temptation Island non si sono più rivisti, neanche nel confronto “Un mese dopo”. Oggi per lui prova tanta tristezza perché pensa che sia stato Gennaro a rovinare la loro storia. Ha chiarito anche perché non ha mai voluto sposarlo. Innanzitutto ha precisato che non c’è mai stata una vera proposta di matrimonio, ma solo un parlarne. Lui le avrebbe detto un giorno all’improvviso: “Ci vogliamo sposare?”. Anna ha preferito aspettare perché vuole realizzarsi professionalmente ed essere indipendente prima di dedicarsi al matrimonio. E poi notava troppe differenze caratteriali che la spaventavano.

Qualcuno poi le ha chiesto cosa ha provato guardando le puntate di Temptation Island. Lei ha raccontato di aver sofferto molto rivedendo il suo percorso, le ha fatto molto male. E a tal proposito ha ammesso: “Ho provato per la prima volta ansia e attacchi di panico”. Infine non potevano mancare le domande sul tentatore Mario. Come è andato poi il famoso caffè? Lei ha risposto così in merito al single: