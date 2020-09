Anna e Gennaro addio, colpo di scena: lei sceglie il tentatore Mario

Anna e Gennaro non escono insieme da Temptation Island 2020. Un falò di confronto straordinario quello organizzato dal 31enne, che inizialmente sembrava intenzionato a lasciare il reality da solo. Il primo falò di confronto, andato in onda durante la scorsa puntata, non si è concluso bene. A chiederlo in anticipo è stato proprio Gennaro, il quale è apparso abbastanza deluso da alcune dichiarazioni fatte dalla Ascione nel villaggio delle fidanzate. Inoltre, Anna aveva anche fatto intendere alle sue compagne di avventura di essere interessata realmente alla conoscenza con il tentatore Mario. Le parole utilizzate dalla Ascione, nei confronti di Gennaro e della famiglia di quest’ultimo, sono abbastanza dure. La giovane si è, inoltre, mostrata gelosa di fronte ai filmati che vedevano Gennaro molto vicino alla tentatrice Giulia. Molte delle frecciatine che i due si sono riservati riguardavano il denaro e Alessia Marcuzzi l’ha fatto notare a entrambi durante il loro primo falò. Il confronto si è poi concluso in modo negativo: Gennaro ha lasciato la postazione e Anna ha accettato di uscire da sola dal reality. La sera dopo il 31enne ha chiesto al programma di poter rivedere la Ascione!

Anna e Gennaro si lasciano a Temptation Island, arriva il colpo di scena: lei sceglie di vedere il single Mario

Un gran colpo di scena quello riguardante il falò straordinario di Anna e Gennaro durante questa puntata. Il 31enne arriva sul posto davvero emozionato, tanto che la Marcuzzi nota i suoi occhi lucidi. Ed ecco che viene raggiunto dalla Ascione, che inizialmente appare propensa al chiarimento. Quando Gennaro legge una lettera scritta per esprimere i sentimenti che prova, Anna dimostra di essere arrabbiata. In particolare, lei lo interrompe nel momento in cui dichiara di non aver mai avuto intenzione di ferirla. La Ascione confessa di essere innamorata di Gennaro, ma aggiunge: “Non ce la faccio più”. Mette anche in dubbio i sentimenti che il 31enne dice di provare. A questo punto, Anna chiede ad Alessia di poter vedere un filmato. Un colpo di scena spiacevole per Gennaro, che nel video vede la Ascione avere un tenero confronto con il tentatore Mario.

Temptation Island: Anna sorprende tutti e chiede al programma di incontrare Mario, Gennaro senza parole

Mario ha realmente toccato nel profondo Anna, che fa una scelta importante dopo il primo falò di confronto: ha chiesto al programma di poter incontrare Mario. Quest’ultimo, intanto, ha abbandonato il villaggio, poiché per lui non aveva più senso continuare l’esperienza senza la Ascione. I due hanno un confronto piacevole all’interno del salotto di una casetta del programma. Anna confessa che Mario è riuscito a darle quel qualcosa che Gennaro non è mai riuscito a darle. Alessia chiede alla Ascione se si è avvicinata al single per fare una ripicca al 31enne, che intanto trascorreva il suo tempo con la tentatrice Giulia. Anna, però, ammette di aver cercato il tentatore perché voleva davvero farlo. “Mi hai salvata”, dichiara la Ascione quando saluta Mario alla fine di questo inaspettato confronto.

Anna chiude con Gennaro a Temptation Island: lui le nega un abbraccio dopo quanto accaduto

Anna ammette di non avere più la forza di lottare per tenere in piedi questa relazione. Gennaro non riesce ad accettare la scelta presa dalla Ascione. “Devi uscire con la consapevolezza che sei stato il mio grande amore e io quando ti incontrerò fuori penserò che sei l’amore che non ho potuto avere”, dichiara Anna. Sperava che, attraverso questa esperienza, Gennaro sarebbe riuscito finalmente ad ascoltarla. Da parte sua non ha visto ciò che cercava. La Ascione lascia così il reality da sola, ma prima chiede un abbraccio al 31enne. Quest’ultimo si rifiuta di abbracciarla, in quanto troppo arrabbiato.