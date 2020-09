Anna e Gennaro finale turbolento, Alessia sul denaro: “Non riesco a capire”

Arriva il momento per Anna e Gennaro a Temptation Island di incontrarsi al falò di confronto, dove avviene la rottura. A richiederlo è il 31enne, sconvolto dopo aver assistito all’avvicinamento tra la fidanzata e il tentatore Mario. I due hanno trascorso una giornata sul gommone e qui la Ascione ha riservato non poche frecciatine al fidanzato. Non solo, Anna ha fatto intendere, parlando con le sue compagne d’avventura, di essere interessata al single. Nel frattempo, ha dato vita anche a lunghi sfoghi riguardanti la vita privata di Gennaro! Anna non ha risparmiato neppure la famiglia del 31enne. La giovane 26enne si è detta certa del fatto che il fidanzato non abbia ricevuto un’educazione adeguata. La Ascione ha lamentato più volte il fatto che Gennaro sia legato economicamente alla sua famiglia. Il denaro risulta un grande problema per questa coppia: da una parte il 31enne dichiara di essere stato costretto a mentire ad Anna sui soldi che possiede, dall’altra lei l’ha spesso fatto passare come una persona ‘tirchia’. Intanto, Gennaro ha riservato alla famiglia della 26enne solo belle parole. Anna nel villaggio delle fidanzate ha assistito all’avvicinamento tra il 31enne e la tentatrice Giulia. Il colpo di scena, però, arriva quando Gennaro chiede il falò di confronto!

Anna e Gennaro falò di confronto turbolento a Temptation Island: lui alza i toni, il denaro continua a essere un problema

Sono diversi motivi per cui la relazione di Anna e Gennaro non andava bene prima della partecipazione a Temptation Island. Entrambi si sono riservati delle accuse riguardanti le rispettive vite private. Quando il 31enne chiede il falò di confronto anticipato, Anna non accetta. Alessia Marcuzzi le consiglia di confrontarsi con Gennaro, proprio per esternare i suoi pensieri. “Non lo voglio, non c’è bisogno di pensare. Io oggi mi sento di non essere più il burattino”, dichiara Anna. Dall’altra parte il 31enne, non appena viene a conoscenza della sua risposta, decide di lasciare da solo il reality. A questo punto, la 26enne cambia idea. Sebbene inizialmente lui non voglia andarle incontro, sceglie poi di fare un passo indietro. Durante il falò, come lui stesso anticipa, dimostra di essere abbastanza agitato. Più volte alza il tono della voce, mentre Anna tenta di spiegare il suo punto di vista. Per questa coppia sembra non esserci il lieto fine, che invece hanno vissuto Sofia e Amedeo.

Temptation Island, Anna e Gennaro continuano a non capirsi: Alessia Marcuzzi confusa

“Ti sei umiliata da sola e umili anche me e la mia famiglia. Se sei una signora non ti comporti così. Non sei una donna”, afferma Gennaro rivolgendosi ad Anna durante il falò di confronto. Alessia fa notare che i due raccontano cose opposte e, in effetti, nel corso della loro esperienza, è stato proprio così. “Una problematica di coppia che io non riesco a capire”, commenta la Marcuzzi, parlando del fatto che i due parlano spesso di problemi legati al denaro. Anna fa sapere che da tempo non c’è più dialogo tra loro e ammette di sentirsi un burattino all’interno della loro storia. Per la conduttrice è quasi impossibile capire, in quanto raccontano cose completamente opposte. Il confronto termina con Anna che confessa di aver ritrovato se stessa e Gennaro che lascia il falò da solo. La Ascione, rimasta sola, si sfoga in lacrime con Alessia. Prima di concludere questo percorso, la conduttrice anticipa che il viaggio nei sentimenti per Anna e Gennaro non è finito qua.