Temptation Island, Sofia e Amedeo: il falò che lascia tutti senza parole

Primo falò di confronto a Temptation Island. La nuova edizione condotta da Alessia Marcuzzi è iniziata con una conclusione davvero inaspettata, quello di Sofia e Amedeo. A richiedere il confronto anticipato è la 30enne, la quale ha avuto la conferma che cercava. Scendendo nel dettaglio, il 31enne ha confessato ai suoi compagni di avventura, nel villaggio dei fidanzati, di averla tradita in passato. Lui stesso aveva rivelato alla redazione che Sofia non era a conoscenza del suo tradimento e che avrebbe ammesso il suo errore proprio nel reality. Ed ecco che dopo solo qualche giorno, Amedeo fa questa confessione, che viene poi ascoltata da tutte le fidanzate. Quando è il momento di vedere i filmati riguardanti le giornate trascorse dai fidanzati in questi primi giorni, Sofia annuncia ad Alessia Marcuzzi di essere pronta ad affrontare il falò di confronto anticipato. A questo punto, la conduttrice non può fare altro che informare Amedeo, il quale decide di accettare.

Temptation Island, Sofia e Amedeo: il loro falò di confronto anticipato stupisce, lei reagisce in modo inaspettato

Sofia e Amedeo lasciano subito Temptation Island, in modo davvero inaspettato! Era già stato anticipato che sarebbe stato confessato un tradimento del passato nel reality, ma a stupire i telespettatori è il contenuto di questo primo falò di confronto anticipato. Inizialmente, Sofia appare abbastanza arrabbiata con Amedeo, per poi abbassare immediatamente l’ascia di guerra. In particolare, ciò avviene quando il 31enne fa presente alla fidanzata che questo tradimento c’è stato quando tra loro le cose non proseguivano nel migliore dei modi. Non solo, Amedeo confessa di non essere più sicuro dei suoi sentimenti e se è, appunto, ancora innamorato. Sofia gli ricorda che ha trascorso momenti difficili durante questo ultimo anno e di aver in fondo sempre saputo del tradimento. Lei stessa confessa di aver voluto credere in passato che lui le stesse raccontando la verità, in realtà dentro sentiva che le sue erano solo menzogne. Nonostante tutto, Sofia dichiara di aver chiesto il falò di confronto poiché ha intenzione di perdonarlo!

Temptation Island, Sofia perdona Amedeo e chiede il falò: lui appare dubbioso

Molti credevano che lui avrebbe fatto di tutto per farsi perdonare dopo aver confessato pubblicamente un tradimento del passato. Il pubblico, infatti, era convinto che Sofia fosse pronta a chiudere questa relazione o almeno che avrebbe cercato di mettere in difficoltà Amedeo. Invece, è accaduto il contrario. Quello dubbioso, durante questo confronto, è proprio il 31enne. Lei ammette di essere pronta a ricominciare dall’inizio, in quanto sente che il suo sentimento può andare oltre il tradimento subito. Alessia Marcuzzi interviene e fa notare i dubbi di Amedeo, il quale non appare per nulla convinto, anzi. Il 31enne ammette che avrebbe voluto proseguire questa esperienza, proprio per capire se prova ancora dei sentimenti. Al contrario, Sofia, dopo aver scoperto il tradimento, ha preferito tornare subito alla loro vita di sempre. Alla fine, i due decidono di uscire insieme dal programma.