Temptation Island slitta? Un tradimento fa saltare l’inizio: anticipazioni

Seppure nelle ultime ore sia stata confermata la data d’inizio di Temptation Island, al momento pare tutt’altro che confermata! Sono arrivati infatti delle importanti quanto clamorose anticipazioni sulle coppie nel villaggio e proprio una di questa pare abbia messo a rischio l’inizio della nuova edizione. Le sei coppie sono rinchiuse nel villaggio da giorni ormai e chissà quanti falò hanno già affrontato. Alessia Marcuzzi ormai avrà già conosciuto bene i suoi protagonisti, in attesa di scoprire se ci sarà il lieto fine o meno per ognuno di loro. Nel frattempo però iniziano a fioccare le anticipazioni di Temptation Island e una delle ultime, di oggi, ha rivelato che la data d’inizio è tutt’altro che certa. Anzi si parla di un vero e proprio slittamento della prima puntata!

A rischio la data d’inizio di Temptation Island, la prima puntata slitterà? Le anticipazioni

A rivelarlo è stato Davide Maggio. Sul sito in questione si legge infatti che il reality non partirà affatto mercoledì 9 settembre, come è stato annunciato ieri sui profili social di Temptation Island. Il pubblico potrebbe dover attendere ulteriormente prima di iniziare questo nuovo viaggio nei sentimenti e tutto sarebbe dovuto a un tradimento. Proprio così, nei primi giorni di registrazione infatti pare che una fidanzata abbia trovato conferma di alcuni suoi dubbi. Maggio ha scritto infatti che una delle protagoniste ha scoperto un tradimento del proprio partner che però ha sempre sospettato. Per questo avrebbe chiesto il falò di confronto immediato e quindi dopo poche ore una coppia è già saltata. Questo evento ha avuto delle ripercussioni sulla fase di montaggio della prima puntata e per questo si starebbe valutando di farla slittare.

Temptation Island slitta? Un tradimento scoperto potrebbe far saltare il 9 settembre

Non è stata svelata una possibile nuova data di partenza, ma magari si tratterà di una sola settimana. Sette giorni per rivedere il montaggio potrebbero rivelarsi sufficienti. Ma chi potrebbe essere questa coppia già scoppiata per un tradimento scoperto? Potrebbe trattarsi di Alberto e Speranza, dato che lei ha ammesso di non fidarsi molto a causa di alcune bugie dette in passato. Ma tutto è possibile a Temptation Island! Intanto rimaniamo in attesa di conferme ufficiali sullo slittamento, anche perché su Canale 5 i promo pubblicitari continuano a parlare di mercoledì 9 settembre.