Alberto e Speranza a Temptation Island: 16 anni insieme, lui non è sicuro

Alberto e Speranza sono la quarta coppia di Temptation Island 2020 con Alessia Marcuzzi. La conduttrice ha preso il testimone passato da Filippo Bisciglia ed è pronta a guidarci in un nuovo viaggio nei sentimenti. Le riprese dovrebbero essere già cominciate, oppure sono in partenza in questi giorni. Per quanto riguarda la data d’inizio invece non è ancora certa: dovrebbe cominciare tra la seconda e la terza settimana di settembre, ma siamo in attesa di una data ufficiale. Magari partirà insieme al Gf Vip, uno dei motivi per il quale la produzione di Temptation Island ha preferito non mandare in onda un’edizione Vip ma Nip anche a settembre. Ma adesso conosciamo la quarta coppia di Temptation Island: si chiamano Alberto e Speranza, sono di Napoli e stanno insieme da ben 16 anni.

Temptation Island, Alberto e Speranza sono la quarta coppia: la storia

Nonostante il lungo fidanzamento, i due sono ancora giovanissimi: presentandosi, infatti, Alberto ha detto di avere 32 anni. Il primo a parlare fra i due è stato proprio il fidanzato ed è stato sempre lui a decidere di partecipare a Temptation Island. Ha fatto questa scelta perché dopo sedici anni di fidanzamento non è ancora sicuro di volere un futuro insieme alla fidanzata Speranza. Ha detto infatti di non riuscire a immaginare un futuro insieme a lei, per questo si sta domandando se Speranza sia o meno la donna giusta per lui. La fidanzata ha spiegato che inizialmente non era intenzionata a partecipare a Temptation. Alla fine ha accettato perché ha paura di perdere Alberto. Anche da parte sua, però, qualcosa non va nel rapporto.

Alberto e Speranza insieme da 16 anni: la quarta coppia di Temptation Island 2020 con Alessia Marcuzzi

Speranza ha raccontato infatti di non fidarsi molto di Alberto, perché in passato lui le avrebbe detto diverse bugie. Lei lo ha sempre perdonato perché prova un forte sentimento e per questo è riuscita sempre a giustificare le bugie del fidanzato. Una coppia che promette bene, insomma: Temptation Island riuscirà a farli ritrovare oppure capiranno di non essere fatti l’uno per l’altra? Con loro si arricchisce ulteriormente il cast di Temptation Island 2020. Dopo Carlotta e Nello e Nadia e Antonio, oggi abbiamo conosciuto anche la terza coppia: Anna e Gennaro.