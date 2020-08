Temptation Island, sbarcano Anna e Antonio: terza coppia ufficiale (video)

Inizia a prendere forma concreta il cast di Temptation Island nip targato Alessia Marcuzzi. Il reality, dopo il successo dell’ultima stagione che ha visto protagonista Filippo Bisciglia, tornerà in onda a settembre. Ormai il tempo stringe e infatti la produzione sta cominciando a svelare le proprie carte. Nelle scorse ore, attraverso i profili ufficiali della trasmissione, è stata resa nota la terza coppia che prenderà parte al viaggio nei sentimenti in onda su Canale 5. Trattasi di Anna e Gennaro. Lei ha 26 anni e da 6 sta con il compagno. Una relazione lunga, ma non esente da tira e molla, come ha specificato la donna che ha aggiunto di volere dare una svolta alla sua love story.

Anna e Antonio sbarcano a Temptation Island: lui la vorrebbe sposate ma lei dice no

Anna ha anche rimarcato che chi vede la coppia dall’esterno crede che Gennaro sia il “fidanzato perfetto”, mentre lei la “cattiva”. “In realtà, lui ha dei lati caratteriali che per me sono diventati intollerabili”, ha concluso. Sulla vicenda ha detto la sua anche il giovane che non ha alcun dubbio sui sentimenti provati per Anna. Teme però che lei non ricambi in egual misura il suo amore. Ma c’è di più: Gennaro ha già chiesto alla fidanzata di convolare a nozze in passato ricevendo un no. L’uomo ha anche chiarito che l’idea di partecipare a Temptation Island è stata della compagna e non sua. Al netto di ciò, sarà per lui un banco di prova per capire se è davvero amato oppure no.

Temptation Island di Alessia Marcuzzi: le tre coppie svelate

Anna e Gennaro vanno ad aggiungersi alle coppie formate da Carlotta e Nello, e Nadia e Antonio. I primi hanno una relazione da 6 anni e partecipano a Temptation principalmente per volontà di Carlotta che spera di essere presto sposata. Non dello stesso avviso il partner che vorrebbe proseguire con la convivenza senza portare la donna all’altare per il momento. Nadia e Antonio hanno alle spalle una love story più breve, iniziata un anno e nove mesi fa. Lui ha 32 anni, lei 10 in meno. La scelta di cimentarsi nello show è balenata all’uomo che vuole capire se la ragazza è la donna che fa per lui. Gli attriti non sono pochi. Antonio ha definito la fidanzata una ragazza viziata che sta “tutto il tempo sul divano senza far niente”. Di tutta risposta Nadia ha replicato dicendo che se lui si aspettava una donna che “lava, stira, pulisce e cucina” si è sbagliato.