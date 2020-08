A un mese dalla fine dell’ultima edizione condotta (con grande successo) da Filippo Bisciglia, ritorna su Canale 5 Temptation Island. La versione Vip con Alessia Marcuzzi è stata trasformata in Nip su volere della produttrice Maria De Filippi. La moglie di Maurizio Costanzo non voleva un sovraffollamento di personaggi famosi nello stesso periodo – visto che a settembre riparte anche il Grande Fratello Vip – e ha così deciso di puntare sulle coppie formate dagli sconosciuti. Coppie che sono pure più genuine e vere perché poco avvezze alle telecamere, come puntualizzato dalla De Filippi in una recente intervista. In questi giorni Mediaset ha presentato con una serie di promo le prime due coppie della nuova edizione: Carlotta e Nello e Nadia e Antonio.

Carlotta e Nello a Temptation Island con Alessia Marcuzzi

Carlotta e Nello sono fidanzati da sei anni e a scrivere alla redazione di Temptation Island è stata la donna. Carlotta dopo una relazione così lunga e importante sogna il matrimonio mentre il suo fidanzato è soddisfatto della convivenza. “O ci sposiamo o ci lasciamo”, è la dichiarazione di Carlotta nel promo della nuova edizione del reality show. Di tutt’altro avviso Nello, che non reputa le nozze un passo importante e decisivo per la coppia.

Nadia e Antonio a Temptation Island con Alessia Marcuzzi

Nadia e Antonio stanno insieme da un anno e nove mesi. È stato il ragazzo a chiedere di partecipare a Temptation Island per capire meglio il futuro di questo rapporto, segnato dalla differenza d’età. Lui 32 anni, lei 22. “Io ho la testa sulle spalle, lei la ragazzina viziata che sta tutto il tempo sul divano senza far niente”, ha rimarcato Antonio nel suo video di presentazione. “Si aspettava una donna che lava, stira, pulisce e cucina ma io non sono così”, ha replicato Nadia.

Quando inizia Temptation Island con Alessia Marcuzzi

Le riprese di Temptation Island con Alessia Marcuzzi inizieranno lunedì 24 agosto in Sardegna. Come sempre la produzione ha scelto il resort Is Morus Relais e test sierologici e tamponi non mancheranno quotidianamente in modo da permettere il regolare svolgimento dei lavori. La messa in onda del programma è ancora tutta da decidere: in ballottaggio ci sono due date, che l’azienda sta vagliando in questi giorni. Quella di mercoledì 9 settembre e quella di mercoledì 16 settembre.