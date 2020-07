Temptation Island 2020 location: dov’è girato il programma dell’estate

L’attesa per Temptation Island 2020 è finita e anche quest’anno è alta la curiosità sulla location. Sì perché il docu-reality di Canale 5 ha sorpreso negli anni non solo per le storie che ha raccontato ma anche per la bellezza del posto che ha presentato e che pure quest’anno si mostrerà in tutto il suo splendore: si tratta del resort di Is Morus Relais vicino Cagliari, precisamente a Santa Margherita di Pula, immerso in un’oasi naturale di ben sette ettari con spiaggia privata e servizi che renderebbero indimenticabile anche la vacanza degli ospiti più esigenti. Mirti, allori, ginepri, eucalipti circondano l’area e contribuiscono sicuramente a farne una delle più belle della Sardegna.

Temptation Island 2020 location, come Is Morus Relais si è adattata al programma e al Covid-19

Inutile dirvi che con Temptation Island la gestione degli spazi cambia in base alle esigenze della produzione: fidanzati e tentatrici, fidanzate e tentatori ad esempio ora soggiornano in ville molto più distanti rispetto ai primi anni proprio per evitare incursioni improvvise da parte dei partecipanti (pensate solo a quella di Cristian e Tara oppure all’incontro di Teresa e Salvatore). Il resort Is Morus Relais si è ovviamente adattato anche alla normativa anti-Coronavirus, come ha precisato Filippo Bisciglia in una recente intervista di Tv sorrisi e canzoni e come si legge sullo stesso sito web del villaggio: ogni ospite può usufruire del doppio dello spazio rispetto al passato; sono sistematici i controlli agli ingressi, e la sanificazione di tutti gli ambienti e delle attrezzature avviene quotidianamente; lo staff infine è costantemente controllato.

Dov’è girato Temptation Island 2020? I servizi e gli spazi del resort Is Morus Relais

Bellezza e sicurezza sono le parole d’ordine di un resort che consente alle coppie del programma di mettere alla prova il proprio amore e di vivere un’esperienza da sogno con servizi curati nel minimo dettaglio. Al riguardo il resort offre non solo una bellissima spiaggia privata ma anche cigar room, centro relax, mini club per i più piccoli e campi da golf; per chi lo volesse inoltre è possibile fare escursioni, organizzare meeting ed eventi anche importanti come matrimoni. Il sito web di Is Morus Relais documenta tutto nel minimo dettaglio con parecchi video e numerose foto; questi alcuni scatti tratti da Instagram:

Is Morus Relais, resort Temptation Island: i tipi di soggiorno e i prezzi

Ovviamente Canale 5 non mostra il resort al completo: Temptation Island è ambientato solo in una parte di Is Morus Relais che offre in realtà un soggiorno in ben otto ville, la Gamma, la Giove, la Marte, la Mercurio, l’Omega, la Plutone, la Saturno e la Titano, ognuna con i suoi prezzi che vanno da 800 euro al giorno in su. Si può anche optare per soggiorni meno costosi, da circa 150 euro in su, ma comunque non meno belli e unici, visto che il resort mette a disposizione anche vari tipi di cottage, con vista mare, lato parco, per famiglie ecc, ognuno adatto alle esigenze del cliente; anche in questo caso facciamo parlare foto e video: