Norme anti-coronavirus, Temptation Island 2020: come è stato girato

Il Coronavirus non ha fermato Temptation Island. Se Uomini e Donne e Amici hanno subito degli inevitabili riadattamenti – assenza pubblico, mascherine e distanziamento sociale – in ottemperanza alle normative sanitarie anti Covid-19, per il reality dei sentimenti è stata cosa diversa. A poche ore dall’inizio dell’edizione 2020, sono in tanti a domandarsi come sia stato possibile realizzare lo show nonostante la pandemia. Maria De Filippi e la sua società di produzione Fascino hanno fatto in modo che il team del reality proseguisse in sicurezza il suo lavoro per tenere compagnia al grande pubblico della rete ammiraglia Mediaset. L’edizione 2020 sarà interamente ‘Covid-free’, grazie a tutte le precauzioni prese a livello sanitario e grazie al rispetto delle norme imposte dall’epidemia da Coronavirus. Il lungo periodo di lockdown aveva in un primo momento messo in forse la realizzazione della trasmissione di successo del Biscione che invece è stata comunque organizzata.

Temptation Island: le misure anti-virus adottate

La decisione di far slittare la data di messa in onda a luglio è stata presa in ragione delle difficoltà incontrate nella fase di selezione del cast. Soprattutto per le coppie provenienti dalle aeree più colpite dal virus. Tutti i partecipanti, così come le troupe, sono stati sottoposti ad un doppio test sierologico prima di sbarcare in Sardegna. Ma non è tutto. Maria De Filippi ha previsto ulteriori passaggi per assicurare la salute di tutti. Una volta arrivati a destinazione sono stati ripetuti i test per staff e partecipanti. Oltre ai test, si è deciso di mantenere in isolamento coppie e gli addetti ai lavori prima dell’approdo al villaggio Is Morus Relais. Insomma, Temptation Island è diventato uno dei posti più sicuri d’Italia, ha assicurato la produzione.

Temptation Island 2020: primi problemi per Antonella Elia e Pietro Delle Piane

L’edizione 2020 di Temptation Island è stata senza dubbio la più laboriosa e stancante di quelle realizzate fino ad ora, per quel che riguarda il versante organizzativo. Ricordiamo che quest’anno si avrà una versione ibrida del programma con coppie sia nip, sia vip. Tra i protagonisti più attesi ci sono Antonella Elia ed il compagno Pietro Delle Piane, ma anche Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Gli spoiler rivelano che tra l’ex gieffina e il suo compagno ci siano stati già diversi problemi.