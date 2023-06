Temptation Island, nel cast un’ex scelta di Uomini e Donne: chi è

Grande attesa per il ritorno di Temptation Island con la nuova edizione che avrebbe tra i protagonisti un ex corteggiatore

Nel cast di Temptation Island pare sia presente un ex corteggiatore di Uomini e Donne. Di chi si tratta? Di Daniele Schiavon, noto al pubblico di Canale 5 per essere stato la scelta dell’ex tronista Giulia Quattrociocche. Il giovane dovrebbe essere tra i tentatori della nuova edizione del reality delle tentazioni, che prenderà inizio con la prima puntata nel prime time di Canale 5 il 26 giugno 2023. A lanciare la notizia sulla presenza di Daniele nel gruppo di tentatori è stato Alessandro Rosica.

L’esperto di gossip, noto sui social network come l’Investigatoresocial, in queste ore ha rivelato che il suo amico Schiavon è uno dei single di questa edizione, definendolo il Can Yaman italiano. Secondo quanto svelato in questi mesi, le coppie quest’anno dovrebbero essere tutte sconosciute ai telespettatori. Per quanto riguarda, invece, le tentatrici e i tentatori il discorso è diverso, in quanto era già stato rivelato che ci sarebbero stati volti provenienti dal famoso dating show di Maria De Filippi.

Non solo, il pubblico potrebbe ritrovare nel cast di Temptation Island – parlando sempre dei single – personaggi già noti per via di altri programmi televisivi. Infatti, si parlava della presenza di Gianluca Costantino, ex concorrente del Grande Fratello Vip 6. Ma ecco che proprio nelle scorse ore Alessandro Rosica ha condiviso il rumor secondo cui l’ex gieffino sarebbe stato rimosso dal cast. Il motivo? Avrebbe violato il regolamento del reality delle tentazioni anticipando la sua presenza. Intanto, tutto il cast è già sul posto per le registrazioni, che sono già iniziate.

Daniele Schiavon da Uomini e Donne a Temptation Island: la storia con Giulia Quattrociocche

Che fine ha fatto Daniele Schiavon? Se questa indiscrezione si rivelasse vera, l’ex corteggiatore tornerà sul piccolo schermo come tentatore di Temptation Island. Si è fatto conoscere al pubblico di Canale 5 come corteggiatore di Giulia Quattrociocche a Uomini e Donne. L’ex tronista rimase subito colpita da lui, tanto che alla fine decise di concludere il suo percorso scegliendolo.

La scelta risale all’anno 2019, dopo un percorso durato pochi mesi. Infatti, Giulia scelse in modo improvviso e inaspettato. Ma ecco che la loro relazione giunse al capolinea prima del previsto, precisamente nella primavera del 2020. Fu proprio Schiavon ad annunciare la rottura, precisando che le cose tra loro non erano andate.

Nessun tradimento, ha sempre precisato Daniele. Ed ecco che sempre lui parlò della prima gravidanza di Giulia Quattrociocche. Uscì fuori che l’ex tronista era incinta quello stesso anno e così molti iniziarono a sospettare che il padre potesse essere Schiavon. Per smentire tali allusioni, l’ex corteggiatore decise di intervenire spiegando di aver saputo che Giulia era incinta e aveva iniziato una convivenza.

Detto ciò, l’ex corteggiatore di UeD assicurò di essere felice per la Quattrociocche. L’ex tronista oggi ha due figli. Dopo la nascita della figlia Cloe, insieme al compagno Manuel, ha avuto il suo secondo figlio.